  • 13.08.2026, 15:28:02
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  • OTS0085

AVISO 17.08.2026: PK mit Hacker / Novak / Luger / Stanzl zur Evaluierung Wiener Jugendcollege

Wien (OTS) - 

Medienvertreter*innen sind herzlich zu einer Pressekonferenz mit Sozialstadtrat Peter Hacker, Vizebürgermeisterin Barbara Novak,
stv. AMS Landesgeschäftsführerin Katharina Luger und dem Leiter für Strategie der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien (MA 40) Peter Stanzl eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Evaluierung zum Wiener Jugendcollege mit Peter Hacker, Barbara Novak, Katharina Luger und Peter Stanzl

Zeit: 17. August 2026 um 09:30 Uhr

Ort: Praterstraße 62, 1020 Wien
Jugendcollege #advanced OST
1. Stock / Frontoffice – Präsentationsraum 1. Stock (Raumnummer 1-2.07)

Rückfragen & Kontakt

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Michael Mayer
Telefon: +43 1 4000 81244
E-Mail: [email protected]

AMS Wien
Mag. Sebastian Paulick
Telefon: +43 (0)50904 900514
E-Mail: [email protected]

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