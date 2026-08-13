- 13.08.2026, 15:28:02
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AVISO 17.08.2026: PK mit Hacker / Novak / Luger / Stanzl zur Evaluierung Wiener Jugendcollege
Medienvertreter*innen sind herzlich zu einer Pressekonferenz mit Sozialstadtrat Peter Hacker, Vizebürgermeisterin Barbara Novak,
stv. AMS Landesgeschäftsführerin Katharina Luger und dem Leiter für Strategie der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien (MA 40) Peter Stanzl eingeladen.
Bitte merken Sie vor:
Evaluierung zum Wiener Jugendcollege mit Peter Hacker, Barbara Novak, Katharina Luger und Peter Stanzl
Zeit: 17. August 2026 um 09:30 Uhr
Ort: Praterstraße 62, 1020 Wien
Jugendcollege #advanced OST
1. Stock / Frontoffice – Präsentationsraum 1. Stock (Raumnummer 1-2.07)
Rückfragen & Kontakt
Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Michael Mayer
Telefon: +43 1 4000 81244
E-Mail: [email protected]
AMS Wien
Mag. Sebastian Paulick
Telefon: +43 (0)50904 900514
E-Mail: [email protected]
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