AVISO 17.08.2026: PK mit Hacker / Novak / Luger / Stanzl zur Evaluierung Wiener Jugendcollege

Wien (OTS) -

Medienvertreter*innen sind herzlich zu einer Pressekonferenz mit Sozialstadtrat Peter Hacker, Vizebürgermeisterin Barbara Novak,

stv. AMS Landesgeschäftsführerin Katharina Luger und dem Leiter für Strategie der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien (MA 40) Peter Stanzl eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Evaluierung zum Wiener Jugendcollege mit Peter Hacker, Barbara Novak, Katharina Luger und Peter Stanzl

Zeit: 17. August 2026 um 09:30 Uhr

Ort: Praterstraße 62, 1020 Wien

Jugendcollege #advanced OST

1. Stock / Frontoffice – Präsentationsraum 1. Stock (Raumnummer 1-2.07)