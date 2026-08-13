Mahnwache am Platz der Menschenrechte: Gedenken an Akhil und alle Opfer queerer Hassverbrechen

Wien/Niederösterreich (OTS) -

Die Initiatoren erwarten von den Medien ausdrücklich eine sachliche, respektvolle und verantwortungsvolle Berichterstattung. Im Mittelpunkt der Berichterstattung sollen das Gedenken an die Opfer, die Perspektiven der Betroffenen und Angehörigen sowie das gesellschaftliche Anliegen stehen, ein klares Zeichen gegen Homo-, Trans- und Queerfeindlichkeit zu setzen.

In tiefer Trauer und als sichtbares Zeichen gegen Hass und Gewalt findet am Freitag, 14. August 2026, von 19:00 bis 21:30 Uhr am Platz der Menschenrechte in Wien eine Mahnwache statt. Im Mittelpunkt steht das Gedenken an den 29-jährigen Wiener Akhil, der vergangene Woche im Bezirk Korneuburg Opfer eines schweren Gewaltverbrechens wurde.

Die Mahnwache erinnert zugleich an Etchika Pollex, eine 70-jährige Trans-Frau, die im Juni dieses Jahres in Wien getötet wurde, sowie an alle weiteren Menschen, die Opfer queerfeindlicher Gewalt und Hassverbrechen geworden sind.

Organisiert wird die Mahnwache von Emanuell Jakaj, Kristian Kovarovits und Christoph Kornitzer.

„Jedes Opfer ist eines zu viel. Wir kommen zusammen, um sichtbar zu sein – für Akhil, für die Liebe und für ein Leben ohne Hass.“, erklären die Initiatoren.

Gemeinsames Gedenken, klares Zeichen

Die jüngsten Gewalttaten machen deutlich, dass Homo-, Trans- und Queerfeindlichkeit weiterhin Realität sind. Die Veranstalter wollen deshalb einen Ort des würdevollen Gedenkens schaffen und gleichzeitig ein deutliches gesellschaftliches Zeichen gegen Hass, Ausgrenzung und Gewalt setzen.

Die Mahnwache versteht sich ausdrücklich als friedliche und überparteiliche Veranstaltung. Im Mittelpunkt stehen die Opfer, ihre Angehörigen und die Solidarität mit allen Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität oder geschlechtlichen Ausdrucks von Diskriminierung und Gewalt betroffen sind.

Teilnehmende sind eingeladen, Blumen, LED-Kerzen oder persönliche Erinnerungsstücke mitzubringen. Aus Sicherheitsgründen ist offenes Feuer nicht gestattet. Alkohol sowie parteipolitische Symbole sind bei der Veranstaltung nicht erwünscht.

Ein eigens eingerichteter „Platz für Erinnerungen“ soll Raum für persönliche Trauer, Anteilnahme und gemeinsames Gedenken geben.

Redebeiträge und Moderation

Durch den Abend führt Macksimal (Maximilian Philipp). Nach den Eröffnungsworten von Emanuell Jakaj folgen Redebeiträge von Chris Garcia (Christoph Kornitzer), Kristian Kovarovits und Steva Diva (Stefan Muck) sowie weiteren Vertreter queerer Organisationen und engagierten Personen aus der Zivilgesellschaft.

Die Beiträge sollen die Perspektiven der queeren Community sichtbar machen, an die Opfer erinnern und die Bedeutung von Solidarität, Prävention und Schutz vor queerfeindlicher Gewalt hervorheben.

Spenden für die COURAGE Beratungsstellen

Verbunden ist die Mahnwache mit einem Spendenaufruf zugunsten der COURAGE Beratungsstellen in Österreich, Wien und Niederösterreich.

Die Beratungsstellen leisten seit vielen Jahren wichtige professionelle Unterstützung bei Fragen rund um Sexualitäten, gleichgeschlechtliche Lebensweisen sowie Trans*- und Intergeschlechtlichkeit. Darüber hinaus bieten sie Beratung und Unterstützung bei Gewalt und sexualisierter Gewalt, unter anderem für FLINTA-Personen sowie schwule und bisexuelle Männer.

Mit dem Spendenaufruf soll die wichtige Arbeit der Beratungsstellen unterstützt und damit ein konkreter Beitrag zu Prävention, Beratung und Unterstützung von Betroffenen geleistet werden.

Einladung an Medien und Zivilgesellschaft

Die Veranstalter laden Medienvertreter, Organisationen, Initiativen und die gesamte Zivilgesellschaft ein, an der Mahnwache teilzunehmen und über das Gedenken zu berichten.

Die Veranstalter ersuchen insbesondere darum, auf eine sensationsorientierte Darstellung der Gewaltverbrechen zu verzichten. Namen, Bilder und persönliche Informationen von Betroffenen und Angehörigen sollen nur mit entsprechender Sorgfalt und unter Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte verwendet werden. Die Mahnwache soll ein Ort des Gedenkens und der Solidarität sein – nicht der Dramatisierung.

Eckdaten

Mahnwache für Akhil und alle Opfer queerer Hassverbrechen

Datum: Freitag, 14. August 2026

Zeit: 19:00–21:30 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Veranstaltung: Instagram-Veranstaltung