Schulstart 2026: Das sind die Trends für Schultüte, Federpenal & Jausenbox

Wien (OTS) -

Der Countdown läuft: In wenigen Wochen beginnt in Österreich wieder die Schule und für Eltern damit der alljährliche Einkaufs-Marathon. Hefte, Stifte und Federpenal müssen besorgt, Schultüten gefüllt und die Jausenbox wieder alltagstauglich gemacht werden.

Welche Produkte liegen heuer im Trend, was darf in der Schultüte nicht fehlen und wie lässt sich der Schulstart möglichst einfach organisieren? Der Online-Supermarkt Gurkerl hat Verkaufsdaten aus der vergangenen Back-to-School-Saison ausgewertet und wirft einen Blick auf die ersten Trends für 2026.

Mehr Auswahl für den Schulstart

Pünktlich zum Schulstart hat Gurkerl sein „Back-to-School“-Sortiment erneut ausgebaut. Insgesamt umfasst das Angebot inzwischen über 530 Schulartikel und bietet alles für einen gelungenen Schulstart – bequem in einer einzigen Bestellung: von Schulmaterialien wie Hefte, Stifte und Federpenale bis hin zu Frühstückszutaten und Snacks für die Jausenbox.

Deutlich umfangreicher vertreten sind nun beispielsweise Produkte von Faber-Castell , darunter Buntstifte, Textmarker, Geometrie-Sets, Wachsmalstifte und hochwertige Schreibsets. Auch das Sortiment der Eberhard Faber Gelschreiber mit Tiermotiven wurde erweitert.

Trendprognose 2026: Tiermotive erobern die Schultasche



Bereits im vergangenen Jahr gehörten Gelstifte mit Koala-, Faultier- oder Mausmotiven sowie Radierer mit tierischen Designs zu den gefragtesten Produkten rund um den Schulbeginn. Auch heuer erwartet Gurkerl, dass liebevoll gestaltete Schulaccessoires wieder besonders gefragt sein werden, insbesondere bei Schulanfänger:innen.

Die ersten Verkaufszahlen der diesjährigen Back-to-School-Saison bestätigen diesen Trend. Besonders gefragt sind die neuen „Erase it!“-Gelstifte von Eberhard Faber mit Tier- und Fruchtmotiven . Die Neuheit zählt schon jetzt zum Bestseller der Kategorie. Die Stifte erinnern optisch an die gehypten Legami-Gelstifte, die sich zu einer regelrechten Ersatzwährung auf Schulhöfen entwickelt haben und im Internet teilweise für horrende Preise gehandelt werden. Mit den Look-Alikes von Eberhard Faber können Eltern ihren Kindern eine erschwingliche Alternative zum gehypten Original mit in die Schultüte oder ins Federpenal packen.

Glitzer, Kleber & Co.: Basteln ist wieder gefragt

Nicht nur klassische Schulmaterialien legen zum Schulstart zu: Auch Bastelutensilien entwickeln sich stark. So verzeichnen beispielsweise Textmarker und Modelliermasse von Faber-Castell ebenso wie Bastellkeber wie der UHU Kraftkleber und die Flinke Flasche bereits einen deutlichen Nachfrageanstieg.

Für ältere Kinder und Jugendliche könnte sich ein Trend zu hochwertigen und stilvollen Schreibsets abzeichnen. Produkte wie das neue Faber-Castell Flow Edition Grip Set BC Blushing Sky oder das Faber-Castell Writing Set Sparkle Midnight Rose könnten klassische Motivartikel zunehmend ersetzen.

Tipps für die Schultüte

Eine gelungene Schultüte verbindet Praktisches mit kleinen Überraschungen. Neben Klassikern wie Heften, Klebestiften und Schulutensilien wie Stifte, Lineal und Co. sorgen persönliche Extras wie flauschige Federpenale , Freund:innenbücher , kleine Lernspiele oder ausgewählte LEGO®-Sets für besondere Freude am ersten Schultag.

Das landet zum Schulstart 2026 in der Jausenbox

Kurz vor Schulbeginn decken sich Eltern nicht nur mit Heften und Stiften ein, sondern auch mit Jause für die ersten Schulwochen. Ein Vergleich der Gurkerl-Verkaufszahlen aus den zwei Wochen vor Schulbeginn 2025 mit einer durchschnittlichen Verkaufswoche im Juni zeigt, welche Jausenbox-Klassiker dann besonders gefragt sind: Quetschies führen das Ranking mit einem Nachfrageplus von 24 Prozent an, gefolgt von Nüssen (+14 %), Karotten (+13 %) und Butter (+9 %).

Dass Eltern den Schulstart gleich als größeren Familien-Restock nutzen, zeigen auch die Warenkörbe: 64 Prozent aller Bestellungen mit Schulartikeln enthielten gleichzeitig Brot oder Gebäck, 61 Prozent Käse und mehr als jede zweite Joghurt. Auch Äpfel und Bananen landen besonders häufig gemeinsam mit Heften und Stiften im Warenkorb.

Last Minute? Gehört offenbar zum Schulstart dazu

Die Bestellungen zum Schulstart 2025 zeigen, dass viele Familien den Back-to-School-Einkauf erst kurz vor dem ersten Schultag erledigen. Rund zwei Drittel aller Schulstart-Bestellungen wurden 2025 in den letzten sieben Tagen vor dem ersten Schultag aufgegeben. Besonders viele Bestellungen gingen sogar am ersten Schultag selbst ein, womöglich um vergessene Kleinigkeiten oder kurzfristig benötigte Schulmaterialien nachzubestellen.

Foto von der Schulliste reicht: KI übernimmt den Einkauf

Eine Schulliste mit 20 verschiedenen Heften, Stiften und Bastelmaterialien einzeln zusammensuchen? Das soll 2026 auch einfacher gehen. Mit MAIA, der KI-Shopping-Assistentin von Gurkerl, können Eltern ihre Schulliste als Text oder Foto übermitteln. Die KI erkennt die benötigten Produkte und stellt daraus automatisch den Warenkorb zusammen.

Auf Wunsch lassen sich gleichzeitig Jause, Frühstück oder der restliche Wocheneinkauf ergänzen. Damit könnte ausgerechnet KI bei einem der analogsten Elternrituale überhaupt helfen: dem Abhaken der Schulliste vor dem ersten Schultag.