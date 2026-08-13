- 13.08.2026, 14:48:02
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- OTS0082
Eilt: Morgen 10:30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ Wien mit Landesparteisekretär Lukas Brucker
Sachverhaltsbekanntgabe System Ludwig/Ruck: Alle Details
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker
Thema: Sachverhaltsbekanntgabe System Ludwig/Ruck: Alle Details
Wann: Freitag, 14. August 2026, 10.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at
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