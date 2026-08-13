Eilt: Morgen 10:30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ Wien mit Landesparteisekretär Lukas Brucker

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker

Thema: Sachverhaltsbekanntgabe System Ludwig/Ruck: Alle Details

Wann: Freitag, 14. August 2026, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!