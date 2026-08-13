Wegweiser für aktive Klimaschützer

Kärnten (OTS) -

Wenn im Zuge des Klimawandels die Temperaturen Rekordwerte erreichen, gewinnt eine Form der Erholung drastisch an Bedeutung: die Sehnsucht nach natürlichen Frischeoasen und echtem Klimaschutz im Urlaub. Genau hier setzt das Angebot im druckfrischen Katalog von Urlaub am Bauernhof in Kärnten an.

Ob auf den saftigen, oft höher gelegenen Almen oder auf den schattigen Höfen im Grünen – die Sommerfrische hält, was der Name verspricht. Hier kühlt es in den Nächten noch spürbar ab, ganz ohne energieintensive Klimaanlagen. Dicke Mauern, schützende Bäume und der alpine Wind sorgen für ein gesundes, natürliches Wohlfühlklima. Fernab von versiegelten, aufgeheizten Asphaltwüsten finden Gäste hier Schatten unter Obstbäumen, kristallklare Bäche, sprudelnde Quellen und kühle Badeseen. Das Leben spielt sich draußen in der Natur ab, wo die Hitze erträglich und der Sommer ein Genuss ist.

Wer Urlaub am Bauernhof macht, lebt das ganze Jahr im Einklang mit der Natur. Kurze Wege, der Verzicht auf lange Transportketten, hofeigene Lebensmittel und ein sanfter, naturverbundener Tourismus stehen für einen ökologisch bewussten Urlaub, der die Ressourcen schont, statt sie zu belasten. In Zeiten globaler Krisen und Hektik bietet der Bauernhof einen willkommenen Gegenentwurf: Entschleunigung, das bewusste Erleben der Jahreszeiten und echten Kontakt zu Tieren und Menschen.

Vielfältiges Angebot

Der neue Katalog ist somit weit mehr als nur ein Gastgeberverzeichnis – er ist der Wegweiser zu einem erfrischenden und echten (Sommer-)Urlaub in Kärntens schönster Natur. Mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren bietet der neue Katalog eine umfassende Übersicht über das vielfältige Angebot an Unterkünften und Almhütten. „Trotz der zunehmenden Digitalisierung gibt es nach wie vor eine große Nachfrage nach Printprodukten, die ein wichtiges Marketinginstrument darstellen“, weiß Edith Sabath-Kerschbaumer, Geschäftsführerin des Landesverbandes: „In einer Zeit, in der Fernreisen boomen und der Wettbewerb groß ist, erhöhen klassische Kataloge die Sichtbarkeit. Wir erreichen in Verbindung mit Online-Marketing neue Zielgruppen und stärken damit die Glaubwürdigkeit unseres Angebots.“

Auslastung und Nachfrage stabil

Eine Blitzumfrage zeigt insgesamt ein sehr positives Bild für die bäuerlichen Gastgeber in Kärnten: 80% der befragten Vermieter sind mit der aktuellen Saison sehr zufrieden bzw. zufrieden. Auch die Auslastung im Vergleich zum Vorjahr bleibt stabil. Auch die Nachfrage für den Herbst 2026 zeigt ein realistisches Bild: 51 % der Vermieter erwarten eine gleichbleibende Auslastung, 14 % eine bessere. Die Gäste legen besonderen Wert auf bäuerliche Aktivitäten und Familienerlebnisse (42%). Sie wollen vor allem eine Auszeit genießen und raus aus dem

Alltag (60%) sowie einen Aktivurlaub in Kärnten verbringen (52%). Nachhaltigkeit und Umwelt spielen eine immer wichtigere Rolle (20 %). „Unsere Gäste schätzen vor allem die persönliche Betreuung und legen großen Wert auf unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bäuerliche Aktivitäten und authentische Erlebnisse stehen dabei hoch im Kurs“, freut sich der Obmann des Verbandes Günter Zeilinger.

5200 Betten und 800.000 Nächtigungen

Der Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten besteht seit 35 Jahren und zählt derzeit 466 Mitgliedsbetriebe, davon 223 Almhütten. Die Bauernhöfe können sich auf verschiedene Themen wie Barrierefreiheit, Bio, Baby- und Kinderbauernhof, Reiterhof oder Vitalhof spezialisieren. Es gibt rund 5.200 Betten und etwa 800.000 Nächtigungen jährlich. Der Onlinebuchungsumsatz 2025 beträgt 4 Mio. Euro (2024 waren es 3,8 Mio. Euro), wobei 50% der Buchungen über die UaB-Website bzw. die private Websites erfolgen. Die Gäste stammen aus 56 Nationen, hauptsächlich aus Deutschland (33,7%), Österreich (31,5%) und Tschechien (5,5%). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 6,9 Tage, und die Mitgliedsbetriebe erzielen eine Wertschöpfung von rund 80 Mio. Euro. In den letzten zehn Jahren konnten pro Jahr in etwa 20 neue Mitgliedsbetriebe gewonnen werden.

Verlässliche Orientierungshilfe

Der Landesverband steht als Dachorganisation für geprüfte Qualität und authentisches Naturerleben bei den bäuerlichen Vermietern. Mit der Blumen-Klassifizierung bietet man Gästen eine verlässliche Orientierungshilfe für höchsten Wohn- und Servicekomfort in allen Kategorien. Das Gros der Betriebe befindet sich mit 4 Blumen in der zweithöchsten Qualitätskategorie bei Bauernhöfen und Premium-Almhütten. Fünf Betriebe dürfen sich in Kärnten mit 5 Blumen schmücken.