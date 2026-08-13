FPÖ-Fiedler: „Schluss mit Türkisch-Unterricht an unseren Schulen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dass Schüler mit einem rot-weiß-rotem Pass Unterricht in Türkisch auf Kosten der Steuerzahler erhalten, ist absolut inakzeptabel“, stellt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler nach der FPÖ-Anfrage rund um den sogenannten Erstsprachenunterricht klar.

Dass von den 354 Erstsprachenunterricht anbietenden Schulen über 260 im roten Wien liegen und der pinke Bildungsminister keine Details zu Sprachen und Standorten hat, sei laut Fiedler bezeichnend.

„Wer Österreicher ist, sollte maximal Deutsch-Nachhilfe erhalten. Alles andere konterkariert die Integration und fördert die Bildung von Parallelgesellschaften. Wer seine Muttersprache der deutschen Sprache vorzieht, soll in seine Heimat zurückkehren“, schließt Helmut Fiedler.