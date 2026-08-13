Der „Ö1 Kulturtalk“ am 16. August: „Die Kunst der Sommerfrische!“

Wien (OTS) -

Im „Ö1 Kulturtalk“ am Sonntag, dem 16. August 2026, um 18.15 Uhr diskutiert Ö1-Redakteurin Christine Scheucher mit ihren Gästen Almuth Spiegler (Die Presse), Michael Huber (Kurier) und Sabine B. Vogel (NZZ) darüber, wie Kunst im öffentlichen Raum, auf der Opernbühne und in historischen Sommerresidenzen neue Zielgruppen erreicht, Debatten auslöst und etablierte Präsentationsformen hinterfragt.

Im Sommer 2026 zeigt sich zeitgenössische Kunst in Österreich weit über klassische Ausstellungsräume hinaus: Ottmar Hörls 230 goldene Mozart-Statuen im Salzburger Mirabellgarten machten Kunst zum öffentlichkeitswirksamen Erlebnis – und wurden durch ihre enorme Popularität und zahlreiche Entwendungen selbst zum Diskussionsthema. Wenige Gehminuten entfernt verlegte Ersan Mondtag Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ im Haus für Mozart in die Marskolonie eines superreichen Mäzens und verband Oper mit gegenwärtiger Gesellschaftskritik. Im Kärntner Renaissanceschloss Meiselberg wiederum präsentierte Agnes Husslein hochkarätige Gegenwartskunst in historischem Ambiente: Skulpturen von Hans Kupelwieser im Swimmingpool und Arbeiten des Kollektivs Gelitin eröffneten einen ungewohnten Blick auf Kunst abseits des White Cube. Gemeinsam stellen diese Projekte die Frage, welche Möglichkeiten Kunst in der Sommerfrische und im öffentlichen Raum entfalten kann – und für wen sie gemacht ist.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.