„Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Kärnten: „Neues Leben für alte Technik – Verkehrsnostalgie vom Feinsten“

Wien (OTS) -

Die neue „Erlebnis Österreich“-Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten zeigt das Fahrzeugmuseum Historama in Ferlach aus einer besonderen Perspektive. Der Film begleitet ein engagiertes Team bei seiner Arbeit und erzählt von der Faszination für historische Fahrzeuge, technische Entwicklungen und gelebte Erinnerungskultur. Dabei wird sichtbar, wie aus einer privaten Initiative ein bedeutender Ort der österreichischen Technikgeschichte entstanden ist. Zu sehen ist „Erlebnis Österreich: Neues Leben für alte Technik – Verkehrsnostalgie vom Feinsten“ am Sonntag, dem 16. August 2026, um 16.30 Uhr auf ORF 2.

Vor mittlerweile 33 Jahren gründete eine Gruppe von Liebhabern alter Technik in einer ehemaligen Industriehalle in Ferlach das Fahrzeugmuseum Historama. Was damals mit 19 teilweise fahrtüchtigen und restaurierten Autos begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zum größten privaten Verkehrsmuseum Österreichs. Heute zählt das Historama zu den bedeutendsten Einrichtungen seiner Art und bewahrt zahlreiche Zeugnisse der österreichischen Mobilitäts- und Technikgeschichte.

Auf einer Ausstellungsfläche von 2.500 Quadratmetern sind rund 440 Fahrzeuge zu sehen. Die Sammlung reicht vom ältesten Kärntner Auto über historische Busse und Einsatzfahrzeuge bis hin zum ersten Kärntner Fluggerät der Familie Khevenhüller. Ergänzt wird die Ausstellung durch zahlreiche technische Exponate und Dokumente, die die Entwicklung des Verkehrs und der Mobilität über mehr als ein Jahrhundert hinweg veranschaulichen.

Der Verein beschränkt sich jedoch nicht auf das Sammeln und Bewahren historischer Technik. Mehr als 100 ehrenamtliche Mitglieder engagieren sich für die Restaurierung, Wartung und den Betrieb der Exponate und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt dieses technischen Kulturerbes. Auf der eigenen Eisenbahnstrecke im Rosental verkehren Nostalgiezüge mit historischen Lokomotiven. Ergänzt wird das Angebot in den Sommermonaten durch die Nostalgieschifffahrt und die Seetramway am Wörthersee.

Die Dokumentation erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Leidenschaft und zeigt, wie durch das Engagement zahlreicher Menschen ein bedeutendes Stück österreichischer Verkehrs- und Kulturgeschichte bewahrt, weitergegeben und für kommende Generationen erlebbar gemacht wird.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Der Film ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Historama und macht sichtbar, wie aus Begeisterung, Ausdauer und Gemeinschaftssinn über Jahrzehnte etwas Einzigartiges entstanden ist. Er erzählt eine regionale Geschichte mit überregionaler Bedeutung und zeigt, wie eng Technik, Kultur und gelebte Geschichte miteinander verbunden sind. Solche Produktionen sind ein wichtiger Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags. Sie dokumentieren das vielfältige Leben in Kärnten und machen es für ein breites Publikum erlebbar.“