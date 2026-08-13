  • 13.08.2026, 12:19:02
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FPÖ-Thau: „Rot-grüne Stadtregierung verhöhnt mit Tempo 30 Mödlinger Bevölkerung“

Ideologisches Schneckentempo wird öffentlich gefeiert

Mödling (OTS) - 

„Die rot-grüne Stadtregierung in Mödling bremst die Bevölkerung aus, feiert sich dafür selbst auf öffentlichen Kanälen und verhöhnt mit einem halblustigen Posting auf Facebook (Anm.: Sonnenfinsternis in der 30er-Zone auch zu Fuß erlebbar) die Mödlinger Bevölkerung“, schüttelt FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann Stadtrat NAbg. Harald Thau über die Verordnung von Tempo 30 auf vier weiteren Gemeindestraßen in Mödling den Kopf.

„Wir sind selbstverständlich für vernünftige Maßnahmen, die zur Verkehrssicherheit vor beispielsweise Schulen oder Kindergärten beitragen, aber gegen ideologische Entscheidungen. Mehr Tempo-30-Zonen schwächen nicht nur den Individualverkehr, sondern auch den Öffi-Verkehr und damit die Leistungsfähigkeit der Straßen. Verkehrspolitik muss sich an der Realität und nicht an ideologischen Wunschvorstellungen von Rot-Grün orientieren“, schließt Harald Thau.

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