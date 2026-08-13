  • 13.08.2026, 12:11:02
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ÖVP – Eisenbock: Loudonsteg in Penzing endlich barrierefrei machen

45 steile Stufen dürfen kein Dauerhindernis bleiben

Wien (OTS) - 

„45 steile Stufen trennen viele Penzingerinnen und Penzinger vom kürzesten Weg zur S-Bahn und zum Auhof Center – vor allem für ältere Menschen, Personen mit Behinderung sowie Familien mit Kinderwagen ist das tägliche Realität. Das ist schlicht nicht zeitgemäß und muss sich ändern“, betont ÖVP-Penzing-Bezirksparteiobmann Andreas Eisenbock.

Technische Voraussetzungen vorhanden

Der Loudonsteg wurde im November 2022 nach intensivem Einsatz der ÖVP Penzing, in der Verantwortung der ÖBB, neu errichtet, in Betrieb genommen und anschließend an die Stadt Wien übergeben. Die MA29 bestätigt, dass der Steg seither von der Stadt Wien erhalten wird und die technischen Voraussetzungen für eine barrierefreie Nachrüstung grundsätzlich vorhanden sind.

„Trotz vorhandener technischer Möglichkeiten gibt es bis heute keine barrierefreie Lösung. Das ist für die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer, für Menschen mit Behinderung und für Familien mit Kindern unverständlich. Bereits ein von uns im März 2026 in der Bezirksvertretung Penzing eingebrachter Antrag wurde mit den Stimmen der SPÖ, Grünen, Neos und KPÖ abgelehnt.

Umweg statt kurzer Verbindung

Für viele Bewohnerinnen und Bewohner ist der Loudonsteg die direkte Verbindung zwischen dem Wohngebiet Hadersdorf, der S-Bahn und dem Auhof Center. Wer aufgrund fehlender Barrierefreiheit auf die Querung bei der Pevetzgasse ausweichen muss, legt einen Umweg von mindestens 20 Minuten zurück. Leider wird auch vergessen, dass die Strecke auch eine starke Steigung aufweist – weswegen nicht für jeden die Unterführung bei der S-Bahnstation Hadersdorf eine Alternative ist.

Erneuter Antrag

„Wir unterstützen den Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer und bringen für die kommende Bezirksvertretungssitzung unseren Antrag auf eine barrierefreie Nutzung des Loudonstegs erneut ein und hoffen auf breite Unterstützung für dieses wichtige Bürgeranliegen“, so Bezirksparteiobmann Eisenbock abschließend.

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