Swarovski Crystal Business Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

Männedorf, Schweiz, und Wattens, Österreich (OTS) -

Swarovski bestätigt seinen positiven Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 mit einem breit abgestützten organischen Wachstum von +6 % und einer starken Like-for-like-Performance. Besonders das Schmuckgeschäft entwickelt sich weiterhin überdurchschnittlich und unterstreicht die Begehrlichkeit der Marke, der Kreativität und der operativen Exzellenz.

Swarovski Crystal Business gab heute die Umsatzentwicklung für das erste Halbjahr 2026 bekannt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte Swarovski ein organisches Wachstum* von +6 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch ein Like-for-like-Wachstum von +8 %. Die Kategorie Schmuck blieb dabei einer der wichtigsten Wachstumstreiber und verzeichnete ein organisches Wachstum von +11 %. Dies unterstreicht erneut die Stärke des Produktportfolios, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die einzigartige Positionierung von Swarovski im Bereich Pop Luxury.

Die positive Entwicklung erstreckte sich über alle wesentlichen Regionen: In Asien einschließlich Nahost lag das Like-for-like-Wachstum bei +11 %, in Nord- und Südamerika bei +10 % und in Europa bei +5 %. Zudem erzielte Swarovski in acht seiner zehn wichtigsten Märkte ein positives Like-for-like-Wachstum. Besonders hervorzuheben sind Japan mit +32 %, die USA mit +12 % sowie Italien und Iberica mit jeweils +9 %. Greater China verzeichnete hingegen einen Rückgang von -2 %.

* Das Wachstum wird zu konstanten Wechselkursen gemessen. Das Like-for-like-Wachstum wird zu konstanten Wechselkursen für eigene stationäre und Online-Einzelhandelsgeschäfte ermittelt, die seit mehr als zwölf aufeinanderfolgenden Monaten in Betrieb sind. Die angegebenen Zahlen sind vorläufig, ungeprüft und können noch Änderungen unterliegen.

ÜBER SWAROVSKI

Meister des Lichts seit 1895

Swarovski kreiert kristall-basierte Produkte einzigartiger Qualität und Handwerkskunst, die Freude bringen und die Individualität feiern sollen. Das 1895 in Österreich gegründete Unternehmen entwirft, produziert und verkauft die weltweit edelsten Kristalle, Schmucksteine, Swarovski Created Diamonds und Zirkonia, sowie Schmuck, Accessoires und Wohn-Accessoires. Swarovski Crystal Business hat mit 2.300 Swarovski Stores in mehr als 150 Ländern und ausgewählten Partnern eine globale Reichweite und beschäftigt mehr als 18.600 Mitarbeiter*innen. Zusammen mit den Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Geräte) und Tyrolit (Schleifmittel) bildet Swarovski Crystal Business die Swarovski-Gruppe. Ein verantwortlicher Umgang mit Menschen und dem Planeten ist Teil der Swarovski-Geschichte. Heute ist dieses Erbe in Nachhaltigkeitsmaßnahmen verwurzelt, die über die gesamte Lieferkette hinweg reichen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf zirkulärer Innovation, Diversität, Inklusion und Selbstentfaltung sowie in der philanthropischen Arbeit der Swarovski Foundation, die Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt, welche positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft nehmen.