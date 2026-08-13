Klinik Favoriten setzt neuen Qualitätsstandard in der Leberchirurgie

Wien (OTS) -

Die Abteilung für Chirurgie der Klinik Favoriten wurde erfolgreich als Kompetenzzentrum für chirurgische Erkrankungen der Leber zertifiziert. Die Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) bestätigt die hohe medizinische Qualität und die Spezialisierung des Zentrums. Es ist damit das erste zertifizierte Kompetenzzentrum dieser Art in Österreich. Mit rund 120 Leber- und Gallenwegsoperationen pro Jahr verfügt die Klinik Favoriten des Wiener Gesundheitsverbundes über die höchste Fallzahl Österreichs. Rund 80 Prozent der Eingriffe betreffen die Tumorchirurgie der Leber und der Gallenwege.

Es steht nicht nur die fachliche Expertise im Mittelpunkt der Zertifizierung, sondern auch die Qualität der gesamten Versorgung: standardisierte Abläufe, interdisziplinäre Entscheidungsprozesse, moderne Diagnostik und Therapie sowie ein konsequentes Qualitätsmanagement. All diese Faktoren leisten einen wichtigen Beitrag zur Patient*innen-Sicherheit, insbesondere bei komplexen chirurgischen Eingriffen. Dies hat nun die Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) bestätigt.

„Die Zertifizierung ist für uns weit mehr als ein Qualitätssiegel. Sie ist eine unabhängige Bescheinigung der medizinischen Qualität, die das gesamtes Team jeden Tag leistet“, sagt Thomas Grünberger, Leiter der Chirurgie in der Klinik Favoriten. „Spitzenmedizin entsteht nicht durch Einzelpersonen, sondern durch das perfekte Zusammenspiel vieler hochspezialisierter Berufsgruppen. Gerade dieses Zusammenspiel ist bei komplexen Eingriffen entscheidend für eine sichere Behandlung.“

Individuelle und interdisziplinäre Versorgung

Aber nicht nur die hohe Spezialisierung und Erfahrung des chirurgischen Teams sind bei komplexen Operationen von großer Bedeutung. Die Eingriffe müssen individuell geplant und durchgeführt werden und erfordern die enge Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Disziplinen, zum Wohl der Patient*innen.

Nicht jede*r Patient*in benötigt dieselbe Therapie. Deshalb wird für jeden Fall ein individuelles Behandlungskonzept im interdisziplinären Tumorboard entwickelt, das operative, interventionelle und onkologische Verfahren miteinander verbindet. So arbeiten im Kompetenzzentrum der Klinik Favoriten Chirurgie, Onkologie, Gastroenterologie und Hepatologie, Radiologie, Pathologie, Anästhesie, Intensivmedizin sowie spezialisierte Pflege- und Therapieteams eng zusammen. Das ermöglicht eine lückenlose Versorgung von der Diagnostik über die Therapieentscheidung und Operation bis hin zur Nachsorge.

Behandelt wird das gesamte Spektrum bösartiger und ausgewählter gutartiger Erkrankungen der Leber und Gallenwege. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Leber-Metastasen, insbesondere bei Darmkrebs, bösartige Tumore der Leber sowie Gallengangstumore.

Auch zunächst nicht operable Tumoren können behandelbar werden

Die Möglichkeiten einer modernen, interdisziplinären Behandlung zeigen sich auch an einzelnen Patientengeschichten. Eine Patientin Mitte 50 erhielt vor vier Jahren die Diagnose eines zunächst nicht operablen, bereits in die Leber metastasierten Rektumkarzinoms. Bei der Erstdiagnose wurden 23 Lebermetastasen festgestellt.

Durch eine multimodale Systemtherapie und anschließend zwei große operative Eingriffe an Leber und Rektum konnten alle Tumore entfernt werden. Die Patientin ist mittlerweile seit vier Jahren tumorfrei. Derartige Behandlungserfolge sind nur durch das Zusammenspiel mehrerer Fachbereiche, wie in der Klinik Favoriten, möglich.

„Eine Diagnose eines Lebertumors ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen belastend. Wichtig sind eine frühzeitige Abklärung und die Behandlung in einem spezialisierten Umfeld, in dem alle therapeutischen Möglichkeiten gemeinsam bewertet werden. Niemand muss diesen Weg alleine gehen. Das erfahrene Team der Klinik Favoriten begleitet die Patient*innen von der Diagnose über die Therapie bis zur Nachsorge. Unser gemeinsames Ziel ist es, für jeden Menschen die bestmögliche und sicherste Behandlung zu finden.“ So Thomas Grünberger.

Forschung und Lehre als Teil der Spitzenmedizin

Als universitäres Zentrum mit Anbindung an die Sigmund Freud PrivatUniversität und an die Medizinischen Universität Wien verbindet das Kompetenzzentrum klinische Versorgung mit Forschung und Lehre. So fließen neue wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst rasch in die klinische Versorgung ein. Gleichzeitig wird der medizinische Nachwuchs ausgebildet und auf die Anforderungen einer modernen, interdisziplinären Leberchirurgie vorbereitet. Auch minimal-invasive und insbesondere robotische Operationsverfahren werden weiter an Bedeutung gewinnen. Derzeit kommt bei mehr als 50 Prozent der Operationen in der Klinik Favoriten der Da Vinci-OP-Roboter zum Einsatz.