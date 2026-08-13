Wieder fatale Fehldiagnose: „Sie haben meine Mutter als Menschen gebrochen!“

Wals-Siezenheim (OTS) -

Eine 84-jährige Frau bekam einen Befund, der ihr kaum eine Überlebenschance ließ: Nach der Entfernung einer zwei Zentimeter kleinen Zyste im Kiefer ergibt die routinemäßige Gewebeuntersuchung plötzlich die Schockdiagnose: hochgradig bösartiger Krebs.

Die Ärzte führen eine hoch komplexe Kiefer-OP durch, sie geben ihr noch sechs Monate zu leben.

"Meine Mutter war ein so lebensfroher Mensch und auf einmal war's ein Häufchen Elend. Wenn hier einfach ins Gesunde von einem Menschen hineinoperiert wird, (...) und sein Leben zerstört wird, das kann man sich nicht vorstellen, welche Tragweite das hat“, sagt der Sohn der Betroffenen bei BLICKWECHSEL.* Der Mutter wurde die Hälfte des Unterkiefers entfernt. Außerdem erfolgte eine Halsausräumung in der Lymphknoten, Muskelgewebe und Gefäße entfernt wurden.

„Meine Mutter ist durch diese Operation entstellt worden“, so der Sohn weiter.*

Erst nach der Operation wird den Ärzten klar: Die Frau hatte keinen Krebs.

Der Fall erinnert an eine fatale Fehldiagnose in Linz. Dort war einer 30-jährigen Frau die gesunde Gebärmutter entfernt worden. In der Steiermark deckte BLICKWECHSEL vor wenigen Monaten einen ähnlichen Fall auf, bei dem einer Patientin nach einer falschen Diagnose ein Teil der Lunge entfernt worden war.

Drei Frauen, drei Bundesländer, drei unterschiedliche Krebsdiagnosen – und immer die gleiche Fehlerquelle: Eine Gewebeprobe im Labor.

Wie kann das sein? Und wie sicher sind unsere Labore? Das analysiert BLICKWECHSEL mit Sigurd Lax, einem langjährigen Pathologen und Experten.

Der Beitrag zum Thema “Fatale Fehldiagnosen” ist bereits jetzt zum Streamen bei ServusTV On verfügbar. Die ganze Sendung “BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin” gibt es heute, Do., 13.8., ab 21:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On.

*Zitate sind nur im Zusammenhang mit Angabe der Quelle “Blickwechsel bei ServusTV” freigegeben!

Fotos hier.