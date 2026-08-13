  • 13.08.2026, 11:08:32
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„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am 18. August in ORF 2 und auf ORF ON

Spannende Privatführung „Bei Familie Boesch auf Burg Strechau“ in der Steiermark

Wien (OTS) - 

Die sommerliche Tour zu Österreichs früheren Adelssitzen geht weiter: „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ führen in der neuesten Ausgabe am Dienstag, dem 18. August 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in die Steiermark: Diesmal besucht Johann-Philipp Spiegelfeld Familie Boesch auf Burg Strechau für eine Entdeckungsreise durch alte und ehrwürdige Gemäuer.

Hoch über dem steirischen Paltental thront die imposante Burganlage, die auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblickt. Spiegelfeld, studierter Historiker und selbst einem ehemaligen österreichischen Adelsgeschlecht entstammend, erhält von Familie Boesch eine exklusive Privatführung und taucht dabei tief in die Familiengeschichte, verborgene Schätze und historische Kuriositäten des Anwesens ein. In gewohnter Manier verbringt Johann-Philipp zwei Tage mit den Gastgebern, lässt sich von der Architektur, dem historischen Interieur und dem ganz besonderen Alltag hinter den dicken Mauern faszinieren – und nimmt das Publikum wieder mit auf eine Reise, die Geschichte lebendig werden lässt.

Zum Abschluss der Sommertour gibt es am 25. August um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ein Wiedersehen mit dem Schlossbesuch „Bei Familie Geymüller auf Schloss Hollenburg“ in Niederösterreich.

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