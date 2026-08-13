Schmetterlinge, Zweisamkeit und die große Liebe: Sechste Ausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumssaison am 17. August

Wien (OTS) -

In Folge sechs der Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 17. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) besucht Nina Horowitz sechs Partnersuchende zu Hause. Die drei Damen und Herren kommen aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Kärnten, Steiermark und Tirol. Die aktive Wienerin Martina wünscht sich einen humorvollen und eleganten Mann mit guten Manieren, mit dem sie Kultur, Kulinarik und vor allem viel Zweisamkeit genießen kann. Der sensible Kärntner Christian sucht eine treue Partnerin fürs Leben, mit der der engagierte Feuerwehrmann gerne auch das Tanzbein schwingen und eine gemeinsame Zukunft aufbauen möchte; und Christiane aus dem Mostviertel sehnt sich nach einem gepflegten, sportlichen Mann, der die selbsternannte „Kuschelmaus“ so nimmt, wie sie ist, und ihr nach enttäuschenden Erfahrungen wieder Nähe und Geborgenheit schenkt. Der weitgereiste Niederösterreicher Harald möchte nach dem Tod seiner großen Liebe mit einer eleganten und unternehmungslustigen Frau einen neuen Lebensabschnitt beginnen und gemeinsam weitere Abenteuer erleben; die romantische Tirolerin Dagmar hat genug vom Online-Dating und hofft auf einen zärtlichen, verlässlichen Mann, der sie mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht und gemeinsame Momente mit ihr genießt. Der musikalische Steirer Lukas möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren und sucht einen humorvollen Mann, mit dem er eine vertrauensvolle und wertschätzende Partnerschaft führen kann.

Weitere Details zu den sechs neuen Singles

Martina, 62, pensionierte Verkäuferin aus Wien, wünscht sich wieder einen Mann an ihrer Seite. In ihrer Küche hängt ein Schild mit der Aufschrift „Liebe und Phantasie sind die besten Gewürze“. Sie kocht und backt mit Leidenschaft, stellt aber gleich klar: „Das soll nicht bedeuten, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe und den Mann bewirten werde.“ Viel lieber möchte die Kandidatin mit ihrem zukünftigen Partner aktiv sein und auch das eine oder andere schickere Lokal besuchen. Dabei achtet sie besonders auf gute Manieren: „Schmatzen beim Essen oder mit der Kellnerin flirten geht gar nicht“. Zärtlichkeiten sind ihr in einer Beziehung besonders wichtig. Zusammenziehen kommt für Martina vorerst allerdings nicht infrage. Ihr Traummann soll sympathisch, humorvoll und elegant sein. Muskelprotze braucht sie keine: „Die sehe ich eh oft genug im Fitnessstudio“. Dort lässt sich die junge Pensionistin auch selbst gern blicken, wie man in ihrem „Liebesg’schichten“-Porträt sieht. Bart, lange Haare oder Tattoos sind ebenfalls nichts für sie. Der zukünftige Partner sollte zwischen 60 und 70 Jahre alt sein, möglichst auch schon in Pension und kulturell interessiert. Theater-, Kabarett- oder Ausstellungsbesuche gehören für die sympathische Single-Dame einfach dazu. Auf die Idee, sich bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu bewerben, brachte sie ihre eineiige Zwillingsschwester: „Mit ihr habe ich bis heute ein enges Verhältnis.“ Nach einer zwölfjährigen Ehe und einer ebenso langen Lebensgemeinschaft hofft Martina jetzt auf einen Mann, mit dem sie ihre größte Sehnsucht teilen kann: „Zweisamkeit, ein Miteinander und ein Wir.“

Christian, 43, Radladerfahrer aus Kärnten, wünscht sich endlich die Frau fürs Leben. „Meine Partnerin kann sich von mir erwarten, dass ich ehrlich und treu bin und mit ihr durch dick und dünn gehe“, verspricht der Lavanttaler. Als echter Gentleman hält er seiner Herzensdame gerne die Tür auf oder rückt ihr den Sessel zurecht. Neben seinem Beruf engagiert sich der Kandidat mit großer Leidenschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Ich erlebe es oft, dass eine Uniform anziehend ist“, schmunzelt er. Ein „Pantscherl“ komme für ihn nicht infrage: „Ich bin auf was Fixes aus.“ In seiner Freizeit hört Christian am liebsten Volksmusik und ist ein großer Fan der „Fidelen Lavanttaler“. Zu ihrer romantischen Musik würde er gerne mit seiner Frau das Tanzbein schwingen. Sie sollte ungefähr in seinem Alter sein, weibliche Rundungen haben und gepflegt auftreten: „Viele Tattoos, Piercings im Gesicht oder aufgespritzte Lippen sind hingegen nicht mein Geschmack.“ Der Kärntner war noch nie verheiratet und hat keine Kinder. Beides kann er sich für die Zukunft aber gut vorstellen. Nach zwei längeren Beziehungen endete seine letzte Liebe im Jahr 2019. Besonders in ruhigen Momenten spürt der sensible Single die Einsamkeit: „Meine Familie und Freunde sind alle in Partnerschaften und ich bin oft alleine zu Hause. Es ist eine gewisse Leere in mir vorhanden und das soll sich jetzt endlich ändern.“ Seine zukünftige Partnerin darf deshalb gerne bei ihm einziehen und aus schönen Stunden schöne Jahre oder sogar Jahrzehnte werden lassen.

Christiane, 57, Haushälterin aus dem Mostviertel in Niederösterreich, wünscht sich einen liebevollen Mann, der sie so nimmt, wie sie ist. „Ich bin eine Kuschelmaus. Klein, aber oho“, beschreibt sich die Kandidatin selbst mit einem Schmunzeln. Die gebürtige Deutsche, sie kommt aus Thüringen, achtet auf ihr Äußeres und erwartet sich das auch von ihrem zukünftigen Partner. Dieser sollte groß, gepflegt, schlank und sportlich sein. Besonders angetan haben Christiane Männer mit Brustbehaarung. Mit Bärten oder Tattoos kann sie hingegen gar nichts anfangen. „Mit einem Oberlippenbartschnauzer kann man mich jagen“, erzählt sie lachend. Einen ganz besonderen Platz in ihrem Leben hat außerdem Hamsterdame Lucky. Für sie backt Christiane sogar Kekse und liebt es, ihr beim Flitzen durchs Gehege zuzusehen. Nach zwei jeweils zehnjährigen Beziehungen ist Christiane heute allein. Für ihre zweite große Liebe zog sie nach Österreich. Die Beziehung scheiterte jedoch, weil der Mann an ihrer Seite leider untreu war. Umso größer ist heute ihre Sehnsucht nach einer ehrlichen Partnerschaft. „Ich will einfach jemanden, der mich wieder in den Arm nimmt und sagt: Alles ist gut, wir machen das schon gemeinsam. Das wäre natürlich toll“, sagt Christiane und hofft, mit Hilfe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ fündig zu werden.

Harald, 69, ehemaliger Bankangestellter aus Niederösterreich, hat bereits 89 Länder bereist. Sein 90. Land soll Island werden: „Dort möchte ich die Vulkane sehen und auch Lachs und andere Dinge speisen.“ Jetzt wünscht sich der Kandidat eine neue Liebe, mit der er die nächsten Abenteuer des Lebens teilen kann. „Meine Frau ist leider verstorben und ich möchte wieder jemanden finden, mit dem ich körperlich und geistig glücklich bin“, erzählt er. Sie soll Freude an gemeinsamen Unternehmungen haben. Theater-, Konzert- oder Musicalbesuche gehören für ihn genauso dazu wie gutes Essen. „Ich bin ein Genießer. Eine Asketin würde nicht unbedingt zu mir passen“, lacht der Pensionist. Ob seine Herzensdame schlank oder kurvig, groß oder klein ist, spielt für ihn keine Rolle. Gepflegtes Auftreten hingegen schon. Besonders wichtig sind ihm schöne Hände und ein elegantes Erscheinungsbild. Der Endsechziger war 25 Jahre verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn sowie zwei Enkelkinder. Nach der Scheidung fand er die große Liebe. Bereits vier Monate später verlobte sich das Paar am Empire State Building, die Hochzeitsreise führte nach Hawaii. „Wir haben in all den Jahren genau einen Streit gehabt, darum, wer im Garten arbeiten darf“, erinnert er sich. Als seine Frau schwer erkrankte, pflegte Harald sie jahrelang bis zu ihrem Tod Ende 2022. Heute fühlt er sich bereit für einen neuen Lebensabschnitt. „Ich glaube, sie würde sich freuen, dass ich wieder jemanden suche“, sagt der Witwer über seine verstorbene Ehefrau und hofft nun auf eine weitere Chance für die große Liebe.

Dagmar, 57, Pflegeassistentin aus Tirol, hat genug vom Online-Dating und hofft bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, ihr Herzblatt zu finden. „Im Internet ghosten die Männer oft und im echten Leben spricht dich keiner an“, erzählt die Single-Dame. Obwohl sie gerne unterwegs ist, würde sie selbst nie den ersten Schritt machen. „Ich will immer angesprochen werden“, lacht sie. Dagmar beschreibt sich als schüchtern und wünscht sich einen zärtlichen Mann zwischen 50 und 65 Jahren, der gut riecht, gerne kuschelt und mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht. „Ein paar Gänseblümchen oder ein lieber Zettel, das erfreut mich schon“, verrät sie. Ihr Traummann sollte sportlich sein, blaue Augen und etwas längere Haare wären ein Bonus. „Ein bisschen so wie ein Löwe“, scherzt die Tirolerin. Viel wichtiger sei aber, dass die Chemie stimmt. Die zweifache Mutter wuchs auf einem Bauernhof auf und erinnert sich an eine Kindheit mit viel Arbeit und wenig Nähe: „Ich will es bei meinen Töchtern besser machen.“ Als Kind wollte die heutige Pflegeassistentin Opernsängerin werden, dieser Wunsch wurde ihr aber verwehrt. Ihre Leidenschaft zum Operngesang hat sie jedoch nicht verloren und das sieht man auch in ihrem „Liebesg’schichten“-Porträt, in dem sie vor romantischem Bergpanorama die Opernarie „Voi che sapete“ aus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ anklingen lässt. Nach einer 17-jährigen Beziehung und zwei weiteren Partnerschaften ist die Kandidatin heute wieder offen für die Liebe. Ihr neuer Partner sollte verlässlich sein und Konflikte nicht einfach aussitzen. Besonders freut sie sich auf gemeinsame romantische Momente: „Auf einer Wiese sitzen, ein Picknick machen oder an einen See fahren – das wäre schön.“

Lukas, 30, Soziologe aus der Steiermark, möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Mit den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ verbindet ihn eine ganz besondere Erinnerung: „Ich habe die Sendung schon mit meiner Oma geschaut.“ Mit Mitte 20 scherzte er mit seiner besten Freundin, dass er sich anmelden würde, sollte er mit 30 noch Single sein. „Jetzt bin ich 30 und es ist die 30. Staffel. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll, außer Schicksal“, sagt der Grazer lachend. Sein Traummann sollte zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, am liebsten aus der Steiermark, wobei Lukas auch über die Landesgrenzen hinaus offen ist. Optisch gefallen ihm vor allem dunkle Haare und dunkle Augen. „Ein schönes Lächeln catcht mich sofort“, erzählt er. Auch gepflegte Hände findet der Kandidat besonders attraktiv. Schnösel im Markenhemd seien hingegen gar nicht sein Fall: „Bei einem Hipster werde ich aber schon ein bissl schwach“. Der 30-Jährige hatte bereits einige Beziehungen, die an der Distanz scheiterten. Für die Zukunft wünscht er sich eine monogame Partnerschaft, in der Vertrauen, Humor und gegenseitige Wertschätzung an erster Stelle stehen: „Man soll gut miteinander reden können und zueinanderstehen.“ Heiraten kann er sich durchaus vorstellen, Kinder sind für ihn hingegen kein Muss. Seine große Leidenschaft ist die Musik und das beweist er in seinem „Liebesg’schichten“-Porträt gleich zweimal, indem er Nina Horowitz mit „Valerie“ von Amy Winehouse gesanglich verzaubert und mit seinem Saxofon „Killing me softly with his song“ anklingen lässt. Neben der Liebe sucht der musikalische Single übrigens auch einen Chor: „Wer weiß, vielleicht finde ich bei den ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ sogar beides, einen Mann und eine neue Gesangsgruppe.“

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.