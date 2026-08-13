Technology Talks Austria 2026: Workshops für Austausch, Vernetzung und neue Impulse

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“ bieten Workshops am 10. und 11. September 2026 Raum für fachlichen Austausch, Vernetzung und Einblicke in aktuelle Technologiethemen

Die Technology Talks Austria – Österreichs führende Forschungs- und Technologiekonferenz – versammeln am 10. und 11. September 2026 unter dem Titel „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future” mehr als 25 international renommierte Top-Speaker:innen im MuseumsQuartier Wien. Gemeinsam mit rund 800 Teilnehmenden werden Zukunftsstrategien für Österreich und Europa diskutiert. Die zentrale Frage dabei lautet: Wie kann Europa wissenschaftliche Exzellenz in eine technologische Führungsrolle, industrielle Stärke, strategische Autonomie und langfristige Resilienz umsetzen?

Neben Keynotes und Plenary Sessions gibt es insgesamt zwölf 90-minütige Workshops, die die Plenarthemen vertiefen bzw. um angrenzende Themen ergänzen. Alle Workshops finden am ersten Konferenztag (Donnerstag) am Nachmittag in zwei Zeitslots (ab 14.00 Uhr bzw. ab 16.00 Uhr) statt und werden von österreichischen Forschungs- und Technologieorganisationen ausgerichtet.

Von Gesundheitstechnologien über Dual Use bis hin zur öffentlichen Beschaffung

Folgende Workshops finden im zweiten Zeitslot am 10. September von 16.00 bis 17.30 Uhr parallel statt:

Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) thematisiert unter dem Titel „Buy European: Strategische Beschaffung als Hebel für mehr Innovation“ die Rolle von innovativer öffentlicher Beschaffung zur Unterstützung des technologischen Fortschrittes. Die öffentliche Hand gibt in Österreich jährlich rund 70 Mrd. Euro für Beschaffungen aus – doch derzeit wird nur ein Bruchteil innovativ eingesetzt. Das soll sich ändern. Im Rahmen der Industriestrategie wurde ein Aktionsplan für „Strategische öffentliche Beschaffung" beschlossen, um Innovationen gezielt in den Markt zu bringen. Im Workshop wird am Best-Practice-Beispiel Finnland aufgezeigt, wie dies gelingen kann. (in deutscher Sprache, Keynote in englisch)

Die zentrale Bedeutung von Start-ups und Scale-ups steht im Fokus des Workshops „Science to Sovereignty: Europe in the Global Tech Race“, zu dem Austria Wirtschaftsservice (AWS), die TU Wien, accent (ESA Phi-Lab Austria) und das AIT Austrian Institute of Technology einladen. Europa ist in Schlüsseltechnologien strukturell von anderen Teilen der Welt abhängig. Gleichzeitig entsteht neue Dynamik – insbesondere in den Bereichen Raumfahrt und Verteidigung/Dual-Use, die zunehmend durch KI vorangetrieben werden. Deep-Tech-Spin-offs aus Forschungseinrichtungen setzen Innovationen in die Praxis um. In diesem Workshop wird erörtert, wie daraus souveräne Lösungen entstehen. (in englischer Sprache)

Im Rahmen des Gesundheitsschwerpunkts bei den Technology Talks Austria 2026 organisieren Salzburg Research und Innovation Salzburg einen Workshop zum Thema „Hospital@Home: Wenn das Krankenhaus zum Patienten kommt.“ Diskutiert werden neue Technologien, mit denen Patient:innen zu Hause auf Spitalsniveau versorgt werden können – mit vergleichbarer medizinischer Qualität, unterstützt durch digitale Technologien wie Telemedizin, Remote Monitoring und KI-gestützte Frühwarnsysteme sowie durch umfassende Leistungen interprofessioneller Versorgungsteams. Der Workshop diskutiert, welche Rahmenbedingungen Österreich für diese Zukunftsvision benötigt. (in deutscher Sprache)

Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) widmet sich dem Thema „How Can Technology Serve Democracy? Digital Humanism, Democracy and Peace”. Digitale Technologien prägen zunehmend die Funktionsweise von Demokratien und den Umgang von Gesellschaften mit Konflikten. In einer Welt, in der Algorithmen Meinungen prägen, Entscheidungen beeinflussen und Machtverhältnisse neu verteilen, stellt sich die Frage: Wie kann der digitale Humanismus – als menschenzentrierter, wertebasierter Ansatz für die Gestaltung von Technologien – dazu beitragen, demokratische Werte zu wahren, Grundrechte zu schützen und Konflikte zu entschärfen? (in englischer Sprache)

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) lädt ein zum Workshop „Bringing Digital Sovereignty to Businesses at Scale“. Digitale Souveränität wird zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Resilienz in Europa. Die Herausforderung besteht dabei nicht nur darin, digitale Innovationen rasch in die breite wirtschaftliche Anwendung zu bringen, sondern dabei gleichzeitig auch Optionen zur Auswahl im digitalen Bereich zu stärken. Der Workshop beleuchtet, welche Maßnahmen „Innovation Leader“ wie Schweden setzen, welche Ansätze Österreich verfolgt und welche Erfahrungen Unternehmen, insbesondere KMU, in der Praxis machen. (in englischer Sprache)

Der Workshop „Quantum Technologies for Dual-Use Applications: from Innovation to Sovereignty”, der gemeinsam vom Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und vom AIT ausgerichtet wird, greift das höchst aktuelle Thema „Dual Use“ (zivile und sicherheitsrelevante Nutzung von Technologien) auf. Konkret wird die strategische Bedeutung von Quanten-Technologien für Dual-Use-Anwendungen beleuchtet. Im Fokus stehen dabei europäische Innovations- und Industrieperspektiven für technologische Souveränität, Resilienz und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Europas. (in englischer Sprache)

Tickets für Top-Level-Programm um 250 Euro

Neben dem Plenar-Programm und den Workshops gibt es mehrere Side Events sowie Formate, die jungen Forschenden eine große Bühne geben. In den Pausen, beim abendlichen Get-together und beim abschließenden Farewell gibt es zudem viel Raum für persönlichen Austausch und Networking mit den wichtigsten Playern der Forschungs- und Technologieszene.

Die Technology Talks Austria 2026 finden direkt im Anschluss an das FFG-Forum (am 9. September) statt. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Teilnahme an Österreichs relevantester Forschungs- und Technologie-Konferenz. Tickets sind unter www.technology-talks-austria.at erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt 250 Euro, Studierende zahlen 125 Euro.

Hinweis an die Redaktionen: Eine erste Aussendung mit den Workshops im ersten Zeitslot am 10. September (ab 14 Uhr) wurde am 4. August veröffentlicht.

Getragen von der FTI-Community

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in enger Kooperation mit den Bundesministerien für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV).

Hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat

Als Scientific Partner bei der Programmierung eingebunden sind acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), AIT Austrian Institute of Technology, Christian Doppler Gesellschaft (CDG), Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), TU Austria, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF).

Breite Partnerschaften

Als Event-Partner mit an Bord sind JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark und TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben). Partnerschaften wurden weiters fixiert mit AI Factory Austria AI:AT, ams OSRAM, AT&S AG, Austrian Cooperative Research (ACR), Austria Innovativ, Austria Presse Agentur APA, Austria Wirtschaftsservice (AWS), Boehringer Ingelheim, Bosch, Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), Die Presse, ESA Phi-Lab Austria, ESBS Austria, Gaia-X-Hub Austria, InnoRegio Styria, Innovation Salzburg, Kunsthalle Wien, Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), message, Salzburg Research, Siemens Healthineers, Steirische Wirtschaftsförderung SFG, MuseumsQuartier Wien, Neat, Plattform Industrie 4.0, Stadt Wien, Tecnet Equity, TU Wien, UNICEF, Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI), Volkshilfe und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).