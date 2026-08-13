  • 13.08.2026, 10:49:02
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Einladung zum Pressegespräch: Tierhaltung in der Millionenstadt?

Wie der Biohof Maurer Kreislaufwirtschaft, Tierwohl und regionale Versorgung verbindet.

Wien (OTS) - 

Geschätzte Medienvertreter:innen!

Der Biohof Maurer zeigt, wie Landwirtschaft in einer Millionenstadt funktionieren kann: mit artgerechter Schweinehaltung im modernen Außenklimastall, mobilen Legehennenställen, Ackerbau und regionaler Lebensmittelproduktion. Gleichzeitig setzt der Betrieb viele Prinzipien um, die die Stadt Wien mit ihrem Programm „Zirkuläres Wien“ unterstützt. Die Direktvermarktung hofeigener Produkte sowie Bildungsangebote im Rahmen von „Schule am Bauernhof“ zeigen, wie eng Landwirtschaft und Stadtgesellschaft miteinander verbunden sind. Neben Kreislaufwirtschaft und Tierwohl gibt der Pressetermin zudem Einblicke in die aktuelle Erntesaison und die Frage, wie sich Hitzeperioden und Wetterextreme auf einen Landwirtschaftsbetrieb mitten in Wien auswirken.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 18. August 2026, 14:30 Uhr
Ort: Biohof Maurer, Leopoldauer Pl. 17, 1210 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:
▪ Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat Stadt Wien
▪ Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien
▪ Andreas Maurer, Betriebsführer Biohof Maurer

Vor Ort besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen.

Um Anmeldung bis 17. August bei [email protected] wird gebeten

Öffentliche Verkehrsmittel:
Öffentliche Anreise
29A + 27A halten direkt vor dem Hof
31A – ca. 10 Gehminuten
U1 – ca. 10-15 Gehminuten

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Wien | Öffentlichkeitsarbeit
Verena Scheiblauer, BEd
M: +43 664 60 259 111 39
T: +43 1 5879528-39
E-Mail: [email protected]

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