Einladung zum Pressegespräch: Tierhaltung in der Millionenstadt?

Wien (OTS) -

Geschätzte Medienvertreter:innen!



Der Biohof Maurer zeigt, wie Landwirtschaft in einer Millionenstadt funktionieren kann: mit artgerechter Schweinehaltung im modernen Außenklimastall, mobilen Legehennenställen, Ackerbau und regionaler Lebensmittelproduktion. Gleichzeitig setzt der Betrieb viele Prinzipien um, die die Stadt Wien mit ihrem Programm „Zirkuläres Wien“ unterstützt. Die Direktvermarktung hofeigener Produkte sowie Bildungsangebote im Rahmen von „Schule am Bauernhof“ zeigen, wie eng Landwirtschaft und Stadtgesellschaft miteinander verbunden sind. Neben Kreislaufwirtschaft und Tierwohl gibt der Pressetermin zudem Einblicke in die aktuelle Erntesaison und die Frage, wie sich Hitzeperioden und Wetterextreme auf einen Landwirtschaftsbetrieb mitten in Wien auswirken.



Datum & Uhrzeit: Dienstag, 18. August 2026, 14:30 Uhr

Ort: Biohof Maurer, Leopoldauer Pl. 17, 1210 Wien



Ihre Gesprächspartner:innen:

▪ Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat Stadt Wien

▪ Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien

▪ Andreas Maurer, Betriebsführer Biohof Maurer



Vor Ort besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen.



Um Anmeldung bis 17. August bei [email protected] wird gebeten

Öffentliche Verkehrsmittel:

Öffentliche Anreise

29A + 27A halten direkt vor dem Hof

31A – ca. 10 Gehminuten

U1 – ca. 10-15 Gehminuten