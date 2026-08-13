Lotto: Fünffachjackpot – ein 5,8-Millionen-Sonntag steht bevor

Wien (OTS) -

Auch am vergangenen Mittwoch zeigte sich Fortuna eher knausrig, was Lotto „6 aus 45“ betrifft. Sie sorgte für „sechs Richtige“, auf die niemand getippt hatte. Es war dies die bereits fünfte Runde in Folge ohne Sechser, und somit geht es am Sonntag um einen Fünffachjackpot. Im Sechser Gewinntopf werden dann voraussichtlich rund 5,8 Millionen Euro liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Mittwoch zwei Gewinner:innen, die jeweils rund 72.000 Euro erhalten. Sie kommen aus Oberösterreich und aus Niederösterreich, waren jeweils per Normalschein erfolgreich, und beiden fehlte die Zahl 26 zum Sechser.

LottoPlus

Auch die beiden LottoPlus Ziehungen gingen ohne Sechser zu Ende, und so wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer der jeweiligen Ziehung aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung gewannen 98 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 2.400 Euro, bei der zweiten kamen 52 Gewinner:innen zu jeweils rund 4.500 Euro. Beim Sechser der beiden LottoPlus Ziehungen am Mittwoch geht es um jeweils rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker hatten ein:e Oberösterreicher:in und ein:e Tiroler:in die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen, und beide hatten auch das „Ja“ angekreuzt. Diese Entscheidung schlug sich mit einem Gewinn von jeweils mehr als 207.000 Euro zu Buche.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, den 12. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen