Grüne Wien/Berner ad Sobieski-Denkmal-Debatte: Monumentale Heldendarstellung zementiert überholtes Geschichtsbild ein

Wien (OTS) -

„Ein monumentales Heldendenkmal ist kein neutrales Abbild von Geschichte, sondern immer auch ein politisches Statement. 2026 sollten wir Geschichte differenziert erzählen“, sagt die Grüne Kultursprecherin Ursula Berner anlässlich der von der ÖVP gestern aufgestellten Karton-Statue des seit Jahren geplanten und umstrittenen Sobieski-Denkmals. „Die Frage ist nicht, ob die Ereignisse von 1683 historische Bedeutung haben – das bestreitet niemand. Die Frage ist vielmehr: Welches Geschichtsbild wollen wir heute im öffentlichen Raum sichtbar machen? Und welches Gesellschaftsbild wollen wir damit vermitteln? Die Darstellung eines Helden zu Pferd ist jedenfalls kein zeitgemäßes Erinnern“, so Berner weiter.



Sobieski dient europaweit immer wieder als Projektionsfläche nationalistischer und rechtsextremer Bewegungen. Auch in Österreich greifen die Identitären gezielt auf Sobieski zurück. „Ein neues Sobieski-Denkmal würde diese Missbrauchsdynamik weiter verstärken“, so Berner.



Die österreichisch-polnische Exper:innengruppe hat ausdrücklich empfohlen, von jeder Form der historisierenden Denkmäler Abstand zu nehmen und stattdessen Friedens- und Allianzdenkmäler als Zeichen der Völkerverständigung zu setzen. „Diese Empfehlung teilen wir zu hundert Prozent“, so Berner. „Gerade angesichts des Rechtsrucks in Europa und weltweit brauchen wir Erinnerungsorte, die Dialog, Verständigung und die gemeinsame Zukunft betonen. Wir wollen ein Wien, das seine Geschichte kennt – und aus ihr lernt. Ein Wien, das Erinnerung nicht zur Ausgrenzung nutzt, sondern zur Verständigung“, so Berner abschließend.