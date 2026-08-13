Das ORF-„Sommergespräch 2026“ mit Beate Meinl-Reisinger, NEOS

Wien (OTS) -

In der zweiten Ausgabe der „Sommergespräche“ 2026 ist am Montag, dem 17. August 2026, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Beate Meinl-Reisinger von NEOS zu Gast bei Simone Stribl.

Eineinhalb Jahre nach dem Antritt der Bundesregierung stehen die NEOS vor der Herausforderung, ihren Reformanspruch in der Koalition sichtbar zu machen. Angesichts angespannter Staatsfinanzen, wirtschaftlicher Unsicherheit und internationaler Krisen muss Außenministerin und NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger den Spagat zwischen Regierungsverantwortung und den Erwartungen ihrer Partei bewältigen. Wie hat die Regierungsbeteiligung die NEOS verändert? Welche Reformen können die NEOS durchsetzen – wo müssen sie Kompromisse eingehen? Und wie will Beate Meinl-Reisinger ihrer Partei ein eigenständiges Profil innerhalb der Bundesregierung sichern?

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan, jeweils um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON:

24. August: Andreas Babler, SPÖ

31. August: Christian Stocker, ÖVP

7. September: Herbert Kickl, FPÖ

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 17. August ist dies Christina Traar (Kleine Zeitung). Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem „Sommergespräch“ mögliche strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Nach dem Sommergespräch mit Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist vor den ORF-III-Sommer(nach)gesprächen: Wie schlägt sich die kleinste Regierungspartei in der Dreierkoalition? Können sich die NEOS mit ihren Kernthemen Bildung und Entbürokratisierung durchsetzen? Welche Akzente kann Beate Meinl-Reisinger in der Außenpolitik setzen? Und wie geschlossen sind die NEOS? Darüber diskutieren um 22.30 Uhr bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: Heide Schmidt (Gründerin Liberales Forum), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien), Verena Scheitz (Kabarettistin) und Martina Salomon (Kurier).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Im ORF.at-Netzwerk werden die „Sommergespräche“ auch heuer aktuell und umfassend begleitet. Im Rahmen der innenpolitischen Berichterstattung fassen ORF.at-Storys die TV-Interviews mit den Parteispitzen ausführlich zusammen. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Das Streaming-Package von ORF ON beinhaltet sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand, außerdem die anschließenden „ZIB 2“-Analysen – alles in einer eigenen Video-Kollektion zentral zusammengefasst. Alle „Sommergespräche“ bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitik-Magazin ausführlich über die Sendungen, bringt Zusammenfassungen zentraler Inhalte und Aussagen und stellt auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2026“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on -Demand untertitelt. Die Gespräche werden auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand