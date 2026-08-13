ASFINAG: Rückreisewelle bringt hohes Verkehrsaufkommen auf Transitrouten Richtung Deutschland

Wien (OTS) -

In den deutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein sowie in den nördlichen Provinzen der Niederlande enden die Sommerferien. Am Wochenende ist aus diesem Grund mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Deutschland zu rechnen. Zudem fahren, auch wegen dem Feiertag am Samstag, weiterhin viele Urlauber Richtung Süden. Staugefahr besteht wieder auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- und A 13 Brenner Autobahn. Vor allem im Bereich der Baustelle zwischen Werfen und Golling kann es wieder zu Blockabfertigungen vor dem Tunnel Helbersberg kommen. Größere Staus kann es erwartungsgemäß auch auf der A 2 vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 im speziellen vor der Mautstelle St. Michael und auf der A 11 vor dem Karawankentunnel geben.

Abfahrtssperren A 10

Im Rahmen des Transitmanagements auf der A 10 werden am Samstag neuerlich versuchsweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen im Tennengau zwischen 6 und 16 Uhr gesperrt. Um den Stauausweichverkehr zu unterbinden, gelten für den Zeitraum vom 11. Juli bis 13. September (Sommerferien) auf der Tauernachse im Land Salzburg Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich dürfen demnach nicht von der Autobahn abfahren. Betroffen sind die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkl und Zederhaus. Alle genauen Infos sind unter www.asfinag.at/a10 abrufbar.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten.

Frequency-Festival in St. Pölten

Am Donnerstag, den 20. August, startet in St. Pölten wieder das beliebte Musikfestival Frequency, das bis zu 150.000 Fans anlocken wird. Viele werden bereits ab Dienstag anreisen, mit Verzögerungen bei den Anschlussstellen St. Pölten-Süd auf der A 1 West Autobahn sowie St. Pölten-Ost auf der S 33 Kremser Schnellstraße ist zu rechnen.