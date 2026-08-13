Diageo kündigt neue Vertriebspartnerschaft für Bier mit Del Fabro Kolarik in Österreich an

Wien (OTS) -

Diageo und Del Fabro Kolarik, Teil der Ottakringer Gruppe, haben heute eine neue exklusive Partnerschaft für den Vertrieb von Bier in Österreich bekannt gegeben. Ab dem 1. Januar 2027 wird Del Fabro Kolarik als Vertriebspartner für das Bierportfolio von Diageo in Österreich tätig sein und damit das nächste Wachstumskapitel für die Biermarken von Diageo sowie deren Kunden im österreichischen Markt unterstützen.

Mit Del Fabro Kolarik startet Diageo dieses neue Kapitel mit einem Partner, dessen Marktkenntnis, Expertise in der Biervermarktung und enge Kundenbeziehungen dazu beitragen werden, auf dem bereits geschaffenen starken Fundament in Österreich aufzubauen. Für Del Fabro Kolarik stärkt die Kooperation ihr bestehendes Premium-Bierportfolio zusätzlich, indem Guinness und die weiteren Biermarken von Diageo das breite Sortiment nationaler und internationaler Biere ergänzen.

„Wir möchten uns bei allen bisherigen Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit und das gemeinsam Erreichte in den vergangenen Jahren bedanken“, sagte Graham Vielliers-Tuthill, Managing Director DACH bei Diageo. „Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Del Fabro Kolarik. Das starke Verständnis für den österreichischen Markt, die Expertise im Premium-Biersegment und die engen Kundenbeziehungen machen Del Fabro Kolarik zum idealen Partner, um auf unseren bisherigen Erfolgen aufzubauen und die nächste Wachstumsphase einzuleiten.“

Matthias Ortner, Geschäftsführer von Del Fabro Kolarik, erklärte: „Die Aufnahme von Guinness in unser exklusives Markenportfolio ist ein echter Meilenstein für uns und stärkt unsere Position im Premium-Biersegment weiter. Wir freuen uns darauf, die Biermarken von Diageo noch näher zu unseren Kunden zu bringen und unsere Marktkenntnis, unsere Beziehungen sowie unsere Kompetenz im Markenaufbau zu nutzen, um den Marken im gesamten Land neue Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen.“

Alle bestehenden Vertriebspartner planen, Guinness, Kilkenny und Hop House ihren Kunden in ganz Österreich weiterhin in der gewohnt hohen Qualität anzubieten. Unterstützt wird dies durch eine hervorragende Produktverfügbarkeit, professionellen Schankservice und zuverlässige Lieferstandards.

Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Monaten direkt mit Kunden und Geschäftspartnern geteilt.

Über Diageo

Diageo ist der weltweit führende Anbieter internationaler Premium-Spirituosen und Biere. Das Portfolio des in London ansässigen Unternehmens umfasst so bekannte Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, JꞓB and Buchanan's whiskies, Smirnoff and Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray and Guinness. Diageo ist weltweit tätig mit einer Markenpräsenz in mehr als 180 Ländern und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Marken und Leistungen, erhalten Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie außerdem DRINKiQ, Diageos globale Plattform für verantwortungsvollen Alkoholkonsum, unter www.DRINKiQ.com. Dort finden Sie Informationen, Initiativen sowie Möglichkeiten zum Austausch bewährter Praktiken.

Über Del Fabro Kolarik

Die Del Fabro Kolarik GmbH entstand 2018 aus der Fusion der renommierten Unternehmen Del Fabro und Kolarik & Leeb. Der Getränkegroßhändler ist ein Tochterunternehmen der Ottakringer Getränke AG und beschäftigt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten in Wien, Ybbs, Graz und Salzburg. Weitere 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beim Tochterunternehmen Wieser, Kolarik & Leeb in Piesendorf tätig.

Mit mehr als 3.600 Weinen, 600 Schaumweinen, 2.400 Spirituosen, 900 alkoholfreien Getränken und 700 Bieren bietet Del Fabro Kolarik Österreichs vielfältigste Getränkeauswahl für Hotellerie, Gastronomie und Handel. Die Wiener Zentrale mit ihrem teilautomatisierten Zentrallager erstreckt sich über eine Fläche von 23.000 m² und zählt zu den modernsten Logistikzentren Europas.

Weitere Informationen unter www.delfabrokolarik.at.