Hayek Institut: Steuerstopptag fällt heuer auf den 16. August

Wien (OTS) -

Der Steuerstopptag (oder englisch Tax Freedom Day) markiert den Tag, ab dem Beschäftigte rechnerisch aufhören, für Steuern und Abgaben zu arbeiten, und anfangen, für sich selbst zu verdienen. Heuer fällt er beim Median-Vollzeitgehalt auf den 16. August. 227 von 365 Tagen für den Staat, die Gesamtbelastung beträgt 62,12 Prozent der Arbeitskosten. Das Hayek Institut, das den Tax Freedom Day für Österreich seit Jahren berechnet, sieht die Belastung damit auf unverändert erdrückendem Niveau.

Die Rechnung hinter dem Datum: Ein Mediangehalt von 3.977 Euro brutto kostet den Arbeitgeber 72.206 Euro im Jahr. Nach Lohnsteuer, Sozialversicherung, Lohnnebenkosten, Umsatzsteuer, Verbrauchsabgaben und zugerechneten Unternehmensabgaben bleiben 27.349 Euro. Die Differenz von 44.857 Euro nimmt der Staat, der trotzdem ein jährliches Defizit von 21,5 Milliarden Euro macht.

„Ein Staat, der fast zwei Drittel der Arbeitskosten einzieht und dennoch Rekorddefizite schreibt, hat kein Einnahmenproblem. Er hat ein strukturelles Ausgabenproblem, und mit jedem Jahr, in dem man sich den notwendigen Umbrüchen verweigert, verschlimmert sich die Situation", so Martin Gundinger, Ökonom am Hayek Institut.

Vom Datum zur persönlichen Rechnung

Neu ist heuer: Der Steuerstopptag ist keine abstrakte Durchschnittszahl mehr. Auf deine-abgaben.at kann jeder Beschäftigte in zwei Minuten die eigenen Arbeitskosten, die eigene Abgabenlast und das eigene Steuerstopp-Datum berechnen, und erhält dazu eine Quittung, die aufschlüsselt, welche Staatsausgaben damit finanziert werden. Die Berechnung läuft anonym im Browser, sämtliche Formeln und Quellen (Statistik Austria, BMF) sind offengelegt.

„Der Durchschnitt lässt sich wegdiskutieren, das persönliche Steuerstopp-Datum nicht. Wer seine eigene Abgabenbelastung kennt, kann das Verhältnis von Kosten und Nutzen staatlicher Leistungen besser einschätzen und die Debatte darüber jenseits politischer Verschleierungsversuche führen", sagt Gundinger, der Entwickler des Rechners.

Das Hayek Institut fordert anlässlich des Steuerstopptags eine verbindliche Ausgabenbremse, volle Kostentransparenz auf jedem Lohnzettel und eine umfassende Entlastung bei den Abgaben, finanziert ausschließlich über die Ausgabenseite.

Über das Hayek Institut:

Das Hayek Institut ist ein unabhängiger Think Tank mit Sitz in Wien. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen Forschung und Lehre der österreichischen Schule der Nationalökonomie.