Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz: Prof. Dr. Heinrich Husslein neuer Primar für Gynäkologie & Geburtshilfe

Wien (OTS) -

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Heinrich Husslein übernahm am 3. August 2026 die Leitung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz. Der langjährige Belegarzt des Hauses folgt auf Univ.-Prof. Dr. Fritz Nagele, der nach vielen erfolgreichen Jahren als Primar und Ärztlicher Direktor in den Ruhestand getreten ist.

Neue Position in vertrautem Umfeld

Heinrich Husslein ist seit mehr als 10 Jahren als Belegarzt im Goldenen Kreuz (seit April 2026 Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz) tätig und dem Haus schon lange verbunden. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der minimalinvasiven operativen Gynäkologie, insbesondere in der Behandlung von Endometriose, Myomen, Infertilität sowie Beckenbodenstörungen. Zusätzliche internationale Erfahrung sammelte der gebürtige Wiener im Rahmen eines zweijährigen Fellowships für minimalinvasive gynäkologische Chirurgie am St. Michael's Hospital der University of Toronto in Kanada. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Erfahrung in der Geburtshilfe und betreute als Gesamtklinischer Oberarzt an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der Medizinischen Universität Wien (AKH Wien) auch akute und medizinisch komplexe geburtshilfliche Situationen.

„ Mich reizt die seltene Möglichkeit, auf dem starken Fundament einer traditionsreichen und hervorragend etablierten Abteilung aufzubauen und gleichzeitig neue Impulse für die Frauenmedizin zu setzen. Nach vielen Jahren an der Universitätsklinik möchte ich meine Erfahrung in ein Umfeld einbringen, das medizinische Exzellenz mit intensiver persönlicher Betreuung verbindet“, erklärt Prof. Dr. Heinrich Husslein.

Persönliche Betreuung und maximale Sicherheit

Eine besondere Stärke der Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz sieht der neue Primar in der Verbindung des bewährten Belegarztsystems mit einem erfahrenen geburtshilflichen Team, das rund um die Uhr im Haus anwesend ist: Fachärzt:innen für Gynäkologie und Geburtshilfe, Anästhesie und Intensivmedizin sowie Kinderfachärzt:innen mit neonatologischer Zusatzausbildung.

„In der Geburtshilfe ist diese permanente Präsenz eine unverzichtbare Voraussetzung für die Betreuung. Dieses Zusammenspiel vereint größtmögliche persönliche Kontinuität und ein Höchstmaß an medizinischer Sicherheit“, betont Husslein.

Ausbau spezialisierter Frauenmedizin

Für die kommenden Jahre sieht Heinrich Husslein großes Potenzial in der Weiterentwicklung einer spezialisierten Frauenmedizin über alle Lebensphasen hinweg. Neben der etablierten und weithin bekannten Geburtshilfe soll die Klinik künftig noch stärker als Anlaufstelle für konservative und operative gynäkologische Fragestellungen wahrgenommen werden. Dazu zählen unter anderem hormonelle Beschwerden, Menopause, Vorsorge, Beckenbodengesundheit und spezialisierte physiotherapeutische Betreuung. Dabei möchte er einen besonderen Schwerpunkt auf komplexe minimalinvasive und – in Hinblick auf den Neubau der Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz, dessen Fertigstellung für Ende 2028 geplant ist – auch auf roboterassistierte Eingriffe legen. Darüber hinaus soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere mit den Fachbereichen Chirurgie und Urologie, weiter intensiviert werden.

„ Ich kann auf einer ausgezeichneten Basis aufbauen, die mein Vorgänger Univ.-Prof. Dr. Fritz Nagele über viele Jahre geschaffen hat: auf einer prosperierenden Abteilung und einer Geburtshilfe, die weit über Wien hinaus für Qualität, Sicherheit und persönliche Betreuung steht. Diese Tradition weiterzuführen und behutsam weiterzuentwickeln, sehe ich als große Verantwortung“, betont Husslein. Gleichzeitig reizt ihn die Möglichkeit, die Frauenmedizin in der neuen hochmodernen Klinik aktiv mitzugestalten.

Starke Tradition und klare Zukunftsvision

Auch der Ärztliche Direktor der Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz, Dr. Nicolas Haffner, würdigt die Nachfolgeregelung: „ Mit seiner medizinischen Exzellenz, wissenschaftlichen Kompetenz und Führungserfahrung bringt Prof. Dr. Heinrich Husslein die besten Voraussetzungen mit, um die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mein Dank gilt Prof. Dr. Fritz Nagele, der die Abteilung über viele Jahre entscheidend geprägt und dadurch ein hervorragendes Fundament geschaffen hat.“

Geschäftsführerin Mag. Cornelia Obermeier ergänzt: „Wir freuen uns sehr, einen Mediziner mit außergewöhnlicher fachlicher Expertise und großem Engagement für die Frauenmedizin als neuen Abteilungsleiter gewonnen zu haben. Prof. Dr. Hussleins Anspruch, höchste medizinische Qualität mit persönlicher Betreuung und ausreichend Zeit für die Patientinnen zu verbinden, spiegelt in besonderer Weise die Werte unseres Hauses wider. “

Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz

Die Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz, ein Gesundheitsbetrieb von Mavie Med, vereint das medizinische Angebot der beiden Traditionskliniken Confraternität und Goldenes Kreuz unter einem Dach – in bewährter Qualität und einer einzigartigen Kombination aus höchster medizinischer Sicherheit, individueller Pflege und gelebtem Servicebewusstsein in einem familiären Wohlfühl-Ambiente.

Das breite medizinische Leistungsspektrum steht allen Patient:innen ambulant, tagesklinisch oder stationär zur Verfügung: von Frauengesundheit und Geburtshilfe über Männergesundheit und Vorsorgemedizin bis zu einem breitgefächerten chirurgischen und internistischen Leistungsangebot, ergänzt durch modernste Diagnostik.

Während den Patient:innen das volle medizinische Leistungsspektrum beider Häuser aktuell am Standort Lazarettgasse zur Verfügung steht, entsteht am Standort Skodagasse bis Ende 2028 eine der modernsten Privatkliniken Österreichs, die höchsten medizinischen und pflegerischen Standard mit hochwertigem Ambiente verbinden wird.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören in Wien die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz, die Privatklinik Wörgl in Tirol sowie die Mavie Med Arbeitsmedizin und Prävention. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt.