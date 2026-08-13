„Tag der Kräuter“ am 15. August in Niederösterreichs Schaugärten

St. Pölten (OTS) -

Am 15. August steht in den „Natur im Garten“ Schaugärten alles im Zeichen heimischer Kräuter. Anlässlich des „Tag der Kräuter“ laden viele Schaugärtnerinnen und Schaugärtner in ganz Niederösterreich mit Führungen, Festen, Workshops und Mitmachangeboten dazu ein, die Welt der aromatischen Pflanzen mit allen Sinnen zu entdecken. Passend zum Jahresschwerpunkt „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ zeigt „Natur im Garten“, wie Kräuter nicht nur Gärten, sondern auch Küche sowie Hausapotheke auf natürliche Weise bereichern und Biodiversität fördern.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Kräuter bereichern unsere Gärten mit Duft und Geschmack, bieten wertvolle Lebensräume für zahlreiche Insekten und laden dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Mit dem Jahresschwerpunkt ‚Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.‘ und dem Schaugartentag anlässlich des Tags der Kräuter möchten wir möglichst viele Menschen dafür begeistern, selbst aktiv zu werden – denn jeder naturnah gestaltete Garten ist ein wichtiger Beitrag für die Artenvielfalt, für die Lebensqualität in Niederösterreich und für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Für den 15. August haben die teilnehmenden „Natur im Garten“ Schaugärten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet:

Tee-Kräuter-Führung – SONNENTOR Erlebnis (Bezirk Zwettl)

Jubiläums-Kräuterfest – Nationalpark Thayatal (Bezirk Hollabrunn)

Kräuterkränzchen-Basteln – Kräutergarten Kanlehen (Bezirk Scheibbs)

Tag der Kräuter – Terra Nordica Saxorum (Bezirk Gmünd)

Kräuter-Schaugartentag – WohlfühlGarten Schmid (Bezirk St. Pölten)

Kräuterprodukte & Kostproben – KräuterKraftWerk (Bezirk Scheibbs)

Kräuter-Schau-Tag – Upcycling Garten (Bezirk Lilienfeld)

Frauenkräuter–Frauengesundheit – TEH Kräuterschaugarten (Bezirk St. Pölten)

Kräuterfest mit Kräutersegnung – Kittenberger Erlebnisgärten (Bezirk Krems)

Kräuter-Grillsalze herstellen – Ökologische Gartenstadt Tulln

Kräuter-Aktion & Besonderheiten – Oberleitner Gartenkultur (Bezirk Melk)

Outdoor-Kräuter-Kochworkshop – Rosenbauchs Restaurantgarten (Bezirk Baden)

Tipps zum Kräuter sammeln und trocknen – Schloss Hof (Bezirk Gänserndorf)

Sommerzeit im Schaugarten – Schaugarten Am Pulverturm (Bezirk Mistelbach)

Themenführung Kräuterliebe – ARCHE NOAH (Bezirk Krems)

Kräuter-Führung im Hexengarten – Naturkunde Hexengarten (Bezirk Gänserndorf)

Räuchern im Sommer – STARKL Erlebnisgarten (Bezirk Amstetten)

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Schaugärten und den jeweiligen Programmen finden sich im Niederösterreichischen Veranstaltungskalender. Alles rund um den Jahresschwerpunkt „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ Auf www.naturimgarten.at/kräuter

Für Rückfragen: Carina Pürer, MA, Pressesprecherin „Natur im Garten“, +43 676/848 790 737, [email protected]