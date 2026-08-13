FPÖ – Nepp: Nächster Skandal im System Ludwig – Nevrivy muss zurücktreten

Wien (OTS) -

„Nach den Skandalen rund um Marktamt und Volkshochschulen erschüttert der nächste schwere Fall das System Ludwig. Die Ludwig/Ruck-Leaks zeichnen ein erschreckendes Sittenbild davon, wie im roten Wien brutaler Machtmissbrauch begangen wird“, erklärt der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp zum aktuellen „Kurier“ Bericht.

Skandalös sind die Vorgänge rund um das Takeda-Projekt. „Wenn eine mögliche 200-Millionen-Euro-Investition eines Konzerns mit der Bedingung einer Finanzierung eines Stadionprojekts verknüpft wird, dann ist das Nötigung und Erpressung. Durch diese rote Gier wurden Investitionen und damit hunderte Arbeitsplätze verhindert. Das ist keine Wirtschaftspolitik, das ist die gezielte Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Wien durch Bürgermeister Ludwig persönlich.“

„Im System Ludwig steht das Wohl des eigenen roten Machtapparates über dem Wohl Wiens. Unternehmen, Arbeitsplätze und der Standort werden geopfert, wenn sie nicht in die politischen Pläne der SPÖ passen“, so Nepp, der den sofortigen Rücktritt von Ernst Nevrivy fordert.

Auch die abfälligen Aussagen Nevrivys über SPÖ-Stadtrat Hacker seien entlarvend. „Bürgermeister Ludwig muss klar beantworten, ob er die von seinem eigenen Bezirksvorsteher geäußerten Vorwürfe der fachlichen Unfähigkeit Hackers teilt. Wenn führende SPÖ-Funktionäre einander hinter verschlossenen Türen gegenseitig die Eignung absprechen, zeigt das den Zustand dieses Systems.“

„Dieses Sittenbild ist nicht Wien. Wien sind die Fleißigen, die jeden Morgen aufstehen: Pflegekräfte, Polizisten, Unternehmer, Arbeiter und Angestellte sowie viele ehrliche Magistratsbedienstete, die jeden Tag ihre Arbeit machen. Sie haben sich eine Politik verdient, die für sie arbeitet und nicht ein rotes Ludwig-Korruptionssystem, das sich selbst zum Mittelpunkt macht.“

„Für Michael Ludwig gilt der alte Satz: Zeig mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist. Marktamt, Volkshochschulen, Ludwig/Ruck-Leaks – die Serie an Affären zeigt ein System des Machtmissbrauchs, das politisch beendet werden muss. Wien braucht einen grundlegenden Kurswechsel. Diesen Kurswechsel gibt es nur mit der FPÖ“, so Nepp.