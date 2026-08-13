  • 13.08.2026, 09:01:02
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  • OTS0014

Kreisverkehr zwischen Bisamberg und Flandorf erneuert

Auch Arbeiten an der Landesstraße L 33 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Auf der von Bisamberg nach Flandorf verlaufenden Landesstraße L 33 wies die Fahrbahn des Kreisverkehrs zwischen Bisamberg und Flandorf viele Risse und Ausmagerungen des Asphalts sowie die nördlich des Kreisverkehrs verlaufende Landesstraße L 33 bis Flandorf Verdrückungen und Spurrinnen auf. Insgesamt waren rund 9.000 Quadratmeter Asphalt zu sanieren; die Erneuerung ist nunmehr abgeschlossen.

Bei diesen Arbeiten erhielten der Kreisverkehr sowie dessen vier Äste nach Abfräsung eine neue Deckschicht mit rund vier Zentimetern Stärke. Bei der Landesstraße L 33 nach Norden in Richtung Flandorf wurde der Bestand in einer Stärke von acht Zentimetern abgefräst und anschließend der Straßenoberbau mit sieben Zentimeter hochstandfester Tragschichte und einer neuen Deckschicht mit drei Zentimetern Dicke verstärkt. Eine komplexe Koordinierung der Bauarbeiten sowie teilweise Arbeiten in der Nacht und am Wochenende sorgten für einen möglichst reibungslosen Bauablauf, wobei die Zufahrt zum Gewerbegebiet durch mehrere Bauabschnitte immer möglich war.

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerungen wurden innerhalb einer Bauzeit von drei Wochen von der Firma PORR und der Firma Held&Francke durchgeführt. Die Kosten für die durchgeführte Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 441.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Christoph Schodl, und e-mail [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
E-Mail: [email protected]

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