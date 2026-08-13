Bürgermeister Ludwig gratuliert zu „Gold“ für Wien-Dokumentation in Los Angeles

Wien (OTS) -

Große internationale Anerkennung von Hollywood für Wien: Die Dokumentation „Hinter den Fassaden des Wiener Rathauses“ (Behind the Facades of Vienna City Hall) von Alexander und Nadeschda Schukoff wurde bei den US International Awards 2026 in Los Angeles mit „Gold“ in der Kategorie „Culture & Lifestyle“ ausgezeichnet. Der Film erhielt die Auszeichnung in der Hauptkategorie „Documentaries & Reports“ und zählt damit zu den weltweit besten Produktionen seines Genres im Wettbewerbsjahr 2026.

„Das Wiener Rathaus ist weit mehr als eines der bekanntesten Gebäude unserer Stadt. Es ist ein Symbol für Demokratie, Zusammenhalt und das tägliche Engagement für die Wienerinnen und Wiener. Dass ein Film über dieses besondere Haus nun auf internationaler Bühne mit Gold ausgezeichnet wurde, erfüllt mich mit großer Freude und Stolz. Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, die für diese Idee gebrannt haben und dieses außergewöhnliche Projekt engagiert unterstützt haben“, gratuliert Bürgermeister Michael Ludwig.

Die US International Awards zählen zu den traditionsreichsten und renommiertesten Wettbewerben für Dokumentar-, Wirtschafts- und Unternehmensfilme weltweit. Der Wettbewerb wurde bereits 1967 gegründet und zeichnet Produktionen aus, die durch journalistische Qualität, kreative Gestaltung und gesellschaftliche Relevanz überzeugen. Über die Preisvergabe entscheidet eine internationale Jury aus Filmexpert*innen, Kreativen sowie Fachleuten aus Kommunikation und Medien.

Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung Gold: Gold-prämierte Produktionen gehören zur internationalen Spitzengruppe ihrer jeweiligen Kategorie. Sie bilden die Grundlage für die Vergabe der höchsten Wettbewerbsauszeichnungen, der Grand Awards. Bereits die Gold-Auszeichnung selbst gilt als außergewöhnliche Würdigung und als internationales Qualitätssiegel für herausragendes filmisches Erzählen.

Vier Jahre Arbeit für einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen

Hinter dem von Hollywood ausgezeichneten Film steht ein Langzeitprojekt. Die ersten Konzeptarbeiten begannen bereits im Sommer 2021. Ziel war es, erstmals einen umfassenden Blick hinter die historischen Fassaden des Wiener Rathauses zu ermöglichen und dessen Geschichte, Architektur, Restaurierung sowie die Arbeit der Stadtverwaltung filmisch festzuhalten.

Nach intensiver Vorbereitungsarbeit und zahlreichen Abstimmungen mit Partnerinstitutionen begannen die Dreharbeiten am 14. April 2022 mit Aufnahmen im Zuge der Fassadenrestaurierung. In den folgenden Jahren wurde in regelmäßigen Abständen im Rathaus gedreht. Die Dreharbeiten erstreckten sich bis Oktober 2024, die Fertigstellung des Films erfolgte im April 2025. Von den ersten Konzepten bis zum fertigen Werk vergingen damit nahezu vier Jahre.

„Die Auszeichnung zeigt, dass sich Beharrlichkeit, Qualität und Leidenschaft auszahlen. Der Film dokumentiert nicht nur die Schönheit und Geschichte des Wiener Rathauses, sondern vermittelt auch die Bedeutung jener Institutionen, die das tägliche Funktionieren unserer Stadt gewährleisten. Dass dieses Projekt nun internationale Anerkennung erfährt, ist eine großartige Visitenkarte für Wien“, so Bürgermeister Ludwig.

Erfolgreiche Wiener Kooperation

Produziert wurde „Hinter den Fassaden des Wiener Rathauses“ von Alexander Schukoff-Film als Eigenproduktion. Die Herstellung erfolgte als gemeinsames Wiener Projekt mit Unterstützung der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien.

Der ORF strahlte „Hinter den Fassaden des Wiener Rathauses“ auf ORF III (2025) und 3sat (2026) aus.

3-Sat-Dokumentation – Länge: 45 Minuten: https://www.3sat.de/dokumentation/unser-oesterreich/hinter-den-fassaden-des-wiener-rathaus-100.html

Wien als kultureller Botschafter auf internationaler Bühne

Mit der Gold-Auszeichnung reiht sich „Behind the Facades of Vienna City Hall“ von Alexander und Nadeschda Schukoff in die Liste der international erfolgreichsten Dokumentarproduktionen des Jahres 2026 ein. Der Film macht ein Stück Wiener Geschichte und Gegenwart für ein weltweites Publikum sichtbar und zeigt eindrucksvoll die kulturelle, historische und demokratische Bedeutung des Wiener Rathauses.

„Wien wird international für seine Lebensqualität, seine Kultur und seine Innovationskraft geschätzt. Diese Auszeichnung zeigt, dass auch die Geschichten unserer Stadt Menschen weit über Österreich hinaus begeistern können. Der Gold Award in Los Angeles ist daher nicht nur ein Erfolg für den Film, sondern auch eine besondere Auszeichnung für Wien“, betont Bürgermeister Ludwig abschließend.

Das Wiener Rathaus als Wirtschaftsfaktor

Das Wiener Rathaus ist nicht nur politisches Zentrum und architektonisches Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Tag für Tag sorgt ein eingespieltes Zusammenspiel zwischen den Mitarbeiter*innen der Stadt Wien und zahlreichen Wiener Handwerksbetrieben dafür, dass der Betrieb in diesem historischen Gebäude reibungslos funktioniert. Von den Werkstätten über die Wienbibliothek und den Rathauskeller bis hin zum Dachstuhl über dem Festsaal stehen laufende Wartungs-, Restaurierungs- und Instandhaltungsarbeiten an. Historische Besonderheiten wie der prachtvolle Luster im Gemeinderatssaal, der Kachelofen im Stadtsenatssaal oder der Rathausmann auf dem Hauptturm zeugen bis heute von der hohen handwerklichen Qualität Wiener Betriebe, die schon beim Bau des Rathauses eine zentrale Rolle spielten. Gleichzeitig entfaltet das Rathaus weit über seine Mauern hinaus wirtschaftliche Bedeutung: Neben zahlreichen Veranstaltungen im Haus tragen auch Publikumsmagnete wie der Wiener Christkindlmarkt, der Wiener Eistraum oder das Film Festival am Rathausplatz wesentlich zur Wertschöpfung, Belebung des Tourismus und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Wien bei. Hinter dem Rathaus steht damit nicht nur ein Symbol der Stadt, sondern ein lebendiges Netzwerk aus öffentlichem Dienst, Handwerk, Kultur und Wirtschaft.

Hintergrund: US International Awards

Die US International Awards wurden 1967 als US Industrial Film and Video Festival in Chicago gegründet. Seit 2001 wird der Wettbewerb in Los Angeles fortgeführt und zeichnet hochwertige Produktionen von Unternehmen, Institutionen, öffentlichen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen aus. Die Awards gelten international als wichtiger Qualitätsmaßstab für Dokumentar-, Wirtschafts- und Unternehmensfilme.