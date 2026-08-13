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MODUL University Vienna trauert um Professor Egon Smeral

International renommierter Tourismusökonom und langjähriger Universitätsprofessor verstorben

Wien, 13. August 2026 (OTS) - 

Die MODUL University Vienna trauert um Univ.-Prof. Dr. Egon Smeral, der vergangene Woche verstorben ist. Mit ihm verliert die MODUL University Vienna einen hochgeschätzten Kollegen und die internationale Tourismusforschung einen ihrer prägenden Wissenschaftler.

Egon Smeral zählte zu den international führenden Experten für Tourismusökonomie und prägte das Forschungsfeld über mehr als fünf Jahrzehnte. Mit seinen Arbeiten zur Tourismusnachfrage und deren Prognose, zum Zusammenhang zwischen Tourismus und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zur Wettbewerbsfähigkeit und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Tourismus leistete er wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung der Tourismusökonomie. Seine wissenschaftliche Expertise brachte er darüber hinaus als gefragter Berater für Tourismusunternehmen, internationale Organisationen und öffentliche Institutionen ein.

„Egon Smeral war ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet und ein hochgeschätzter Kollege an der MODUL University. Besonders ausgezeichnet haben ihn seine große Bereitschaft, sein Wissen und seine Erfahrung mit anderen zu teilen, sowie sein feiner Humor. Für viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war er ein wichtiger Mentor und Wegbegleiter. Sein Tod ist für uns ein großer Verlust“, sagt Univ.-Prof. Dr. Karl Wöber, Rektor der MODUL University Vienna.

Die MODUL University Vienna spricht seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern ihr tief empfundenes Mitgefühl aus.

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