Universal Art Group startet als neue Weltmarke für das Kulturerbe

Simbach am Inn (OTS) -

Mit der Universal Art Group entsteht eine Unternehmensgruppe, in der Europas führende Spezialunternehmen ihre Kräfte bündeln und ihre Expertise vereinen. Zur Universal Art Group gehören der Verlag Müller & Schindler, Faksimile Verlag, Kulturalis, Eikon Editores und Haltadefinizione. Die Universal Art Group ist die erste Unternehmensgruppe Europas, die alle wesentlichen Kompetenzen rund um das kulturelle Erbe – von Forschung und Faksimile über Digitalisierung bis zu Verlag und Museumsservice – unter einer gemeinsamen Marke vereint. Die Gruppe ist in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien tätig und arbeitet mit Museen, Bibliotheken, Archiven, Universitäten, Stiftungen sowie privaten Sammlerinnen und Sammlern auf der ganzen Welt zusammen.

Die Universal Art Group versteht sich als Brückenbauerin zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie verbindet traditionelle Handwerkskunst mit innovativen Technologien, schlägt Brücken zwischen Kulturen, Wissenschaft und Gesellschaft und macht das kulturelle Erbe der Menschheit weltweit zugänglich. Ein internationales Team mit Standorten in fünf europäischen Ländern arbeitet dafür über Länder- und Sprachgrenzen hinweg zusammen. Charlotte Kramer verantwortet als CEO die strategische Entwicklung der Unternehmensgruppe und ihre internationale Positionierung. Gemeinsam mit COO Alexander Wilhelm und Neil Titman, CEO von Kulturalis, bildet sie ein Führungsteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Kulturerbe, Verlag, Digitalisierung und internationale Märkte.

„Kulturelles Erbe ist unser gemeinsames Gedächtnis. Dabei verbinden wir jahrhundertealte Handwerkskunst mit modernster Technologie und schaffen neue Zugänge zu den bedeutendsten Kulturschätzen der Welt. Die Tagebücher des Leonardo da Vinci oder das Stundenbuch “Les Très Riches Heures” zu bewahren und als Faksimile neu aufzulegen bedeutet weit mehr, als historische Objekte zu schützen. Es bedeutet, Wissen, Identität und Geschichte für kommende Generationen lebendig zu halten. Mit der Universal Art Group schaffen wir eine internationale Plattform, die außergewöhnliche Kompetenzen bündelt und neue Maßstäbe in der Bewahrung und Vermittlung unseres kulturellen Erbes setzen wird.“ Charlotte Kramer, CEO der Universal Art Group.

Mit der Gründung der Universal Art Group beginnt zugleich der internationale Markenaufbau der Unternehmensgruppe. In den kommenden Monaten wird die UAG neue Projekte, Partnerschaften und innovative Editionen vorstellen und ihre Position als europäischer Kompetenzführer für Kulturerbe weiter ausbauen.

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www.universalartgroup.com