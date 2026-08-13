Vollversorgung statt Almosen: Österreichs Energiespenden-Pioniere entwickeln neues Modell gegen Energiearmut

Villach/St. Pölten (OTS) -

Matthias Nadrag (enixi / energiespenden.at) und Valentin Neuhauser (Robin Powerhood) bauen Österreichs größte Energiespendeninitiative weiter aus. Im Forschungsprojekt „Energiespenden 2.0" soll gemeinsam mit Salzburg Research und OurPower eine Lösung entwickelt werden, die viele der über 200.000 armutsgefährdeten Haushalte über gespendete Energie in Vollversorgung bringt.

In Österreich können jährlich Hunderttausende Stromrechnungen nicht bezahlt werden. "Die bisherige Frage war immer: Wie helfen wir beim Bezahlen? Wir stellen eine andere Frage: Müssen energiearme Haushalte überhaupt eine Rechnung bekommen?" , sagt Matthias Nadrag. „Die Bereitschaft zu teilen ist vorhanden – jetzt müssen wir dafür sorgen, dass diese Energie auch wirklich ankommt" , ergänzt Valentin Neuhauser.

Nadrag bringt mehr als zwölf Jahre Erfahrung in Bürgerbeteiligung und Marktprozessen der Energiewirtschaft ein und verantwortet die technische Umsetzung. Neuhauser hat mit Robin Powerhood Österreichs erste spendenbegünstigte Energiegemeinschaft gegründet und dafür starke Partner gewonnen – darunter Caritas, Rotes Kreuz und die Volkshilfe.