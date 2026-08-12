HELLWEG Österreich: Antrag auf Teilbereich-Schließung der Filialen Graz-Raaba und Fürstenfeld

Linz (OTS) -

Der Sanierungsverwalter der HELLWEG Die Profi Baumärkte GmbH hat in Abstimmung mit der Schuldnerin heute beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Teilbereich-Schließung der Filialen Graz-Raaba (Josef-Krainer-Straße 16, 8074 Raaba-Grambach) und Fürstenfeld (Grazerstraße 26, 8280 Fürstenfeld) gestellt. Der Grund für die Schließungsanträge liegt darin, dass ein potentieller Investor, mit dem grundsätzlich aussichtsreiche Gespräche geführt werden, für diese beiden Filialen nach Prüfung kein positives Fortführungsszenario als Baumarkt gesehen hat. Zu diesem potentiellen Investor werden mit Rücksicht auf die laufenden Gespräche keine Angaben gemacht.

Von der Schließung der beiden Standorte sind rund 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Sie wurden heute von den Schließungen informiert. Die bestehenden Warenbestände in den beiden Lagern werden unter Zuhilfenahme eines Verwertungsunternehmens verwertet.

Hinsichtlich der übrigen vier Standorte in Ried im Innkreis, Graz-Eggenberg, Straßwalchen und Kirchdorf an der Krems werden die Gespräche mit dem potentiellen Investor weitergeführt. Ziel ist es, die übrigen vier Standorte geordnet an einen Investor zu übergeben.

Hintergrund

Über das Vermögen der HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH mit Sitz in Linz wurde am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, nachdem die HELLWEG-Gruppe am 16. Juni 2026 in Deutschland analoge Verfahren eingeleitet hatte. Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung betrieb das Unternehmen sechs Bau- und Gartenmärkte in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark mit 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von diesen 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind rund 44 an den beiden Standorten Graz-Raaba und Fürstenfeld beschäftigt und damit von den Schließungsanträgen betroffen. Die Märkte gehen auf die Marke „Baufreund" zurück, die seit 1994 zur HELLWEG-Gruppe gehört.