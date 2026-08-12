  • 12.08.2026, 16:16:32
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Israelische Mutter und Tochter in Wien vermisst – Botschaft bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit

Wien (OTS) - 

Die Botschaft des Staates Israel in Österreich bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Mali Yahalomi und ihrer Tochter Liel Yahalomi, zwei israelischen Staatsbürgerinnen, zu denen seit Freitag, dem 7. August, während ihres Aufenthalts in Wien kein Kontakt mehr besteht.

Trotz anhaltender Bemühungen, Kontakt zu Mali und Liel herzustellen, bleibt ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Botschaft steht in Kontakt mit den zuständigen österreichischen Behörden sowie mit der Familie und unterstützt die Bemühungen, die beiden ausfindig zu machen.

Wir bitten dringend jeden, der Mali oder Liel gesehen hat oder über Informationen zu ihrem Aufenthaltsort seit Freitag verfügt, sich umgehend an die österreichische Polizei oder die Botschaft Israels, über unseren Notfallkontakt: +43 676 367 2304 zu wenden.

Die Botschaft bittet die Öffentlichkeit und die Medien, den Aufruf sowie die Fotos von Mali und Liel zu teilen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Botschaft keine Spekulationen über die Umstände ihres Verschwindens anstellen. Unsere Priorität ist es, Mali und Liel ausfindig zu machen und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Rückfragen & Kontakt

Botschaft Israel Notfallkontakt
Telefon: +43 676 367 2304
E-Mail: [email protected]

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