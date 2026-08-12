Kaineder: Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen Unterstützung – rasch, ausreichend und unbürokratisch

Linz (OTS) -

„Mit jedem Hitzetag wachsen die Dürreschäden und mit jedem Grad wachsen auch die Sorgen unserer Bäuerinnen und Bauern weiter in den sengenden Himmel. Sie brauchen Unterstützung, und zwar rasch, ausreichend und unbürokratisch. Diese Forderung geht sowohl an den Bund und allen voran an Minister Totschnig, der sich bisher ja nicht durch besondere Aktivität ausgezeichnet hat. Diese Forderung geht aber auch an die Verantwortlichen hier im Land. Allen voran an LH Stelzer und Landesrätin Langer-Weninger. Sie müssen jetzt sofort aktiv werden und einen eigenen Fördertopf für dürregeschädigte Betriebe einrichten. Wir werden dazu auch im Landtag aktiv werden“, sieht der Grüne Landessprecher LR Stefan Kainder die verantwortliche Politik in buchstäblich brennend–heißer Verantwortung.

Unterstützung benötigt die Landwirtschaft aber nicht nur für die unmittelbaren Schäden, sondern auch um klimafit zu werden. „Hitzesommer wie dieser werden zur neuen Normalität und die Landwirtschaft muss darauf vorbereitet sein. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Höfe auch in der Klimakrise sicher und nachhaltig wirtschaften können. Dafür braucht es Investitionen in gesunde Böden, Wasserrückhalt, klimaresiliente Bewirtschaftung und vor allem konsequenten Klimaschutz. Landwirtschaft und Klimaschutz sind keine Gegensätze – sie sind längst Verbündete. Die Bäuer:innen gehören zu jenen, die die Folgen der Klimakrise als Erste spüren“, betont Kaineder und fordert eine klare Prioritätensetzung.

„Es geht um Oberösterreichs Höfe, es geht um Existenzen und es geht um unsere Versorgungssicherheit. Da darf die Politik auch hier im Land keinen Moment zögern. Wenn man 36 Millionen Euro für ein Business-Shuttle nach Frankfurt hat, dann darf die nötige finanzielle Unterstützung unserer Bäuerinnen und Bauern wohl gar keine Frage sein“, betont Kaineder.