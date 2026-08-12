  • 12.08.2026, 15:32:02
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FPÖ - Mahdalik/Resch: Zum Baustellenchaos ohne Umwege und Verzögerungen

Freiheitliche kritisieren miserable Planung, die Flughafenanreise zur Belastungsprobe macht und orten Versagen mit System

Wien (OTS) - 

„In Wien kann man sich nur noch auf eines im Verkehr mehr verlassen: Das komplette Baustellenchaos“, kritisiert der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ und zweiter Landtagspräsident LAbg. Toni Mahdalik die massiven Einschränkungen bei der Anreise zum Flughafen ab Herbst.

Die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke war lange bekannt. Trotzdem liegt bis heute kein überzeugendes Konzept vor, wie Fahrgäste während der Bauarbeiten einfach und verlässlich zum Flughafen kommen sollen. Die S7 endet in St. Marx, der City Airport Train wird durch Busse ersetzt. Gerade für Reisende mit Gepäck bedeuten die vorgesehenen Lösungen zusätzliche Umstiege und längere Wege.

„Das Problem ist nicht, dass gebaut und saniert wird. Das Problem ist die miserable Planung rundherum. Eine Großbaustelle dieser Dimension muss so vorbereitet werden, dass die Auswirkungen für die Bevölkerung möglichst gering bleiben. Genau das ist offensichtlich nicht gelungen“, äußert sich der Stadtwerkesprecher der Freiheitlichen, LAbg. Klemens Resch.

Für viele Wiener wird damit ausgerechnet die Fahrt zum Flughafen unnötig kompliziert. „Wer mit mehreren Koffern, mit Kindern oder unter Zeitdruck unterwegs ist, wird sich zweimal überlegen, ob er sich diese Umsteigerei antut. Damit werden die Wiener faktisch zum Taxi genötigt und dürfen für das Planungsversagen auch noch tief in die eigene Tasche greifen“, so Mahdalik, der ein Versagen mit System sieht: „Es wurde lange hingewarter und plötzlich muss alles geschehen. Warum das so ist, wird jedenfalls geklärt werden müssen“, kündigen die Freiheitlichen abschließend an.

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