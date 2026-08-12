„Music in The Woods“ 2026 geht in die dritte Runde

Wien (OTS) -

Von 16. bis 20. September 2026 findet die dritte Ausgabe der gemeinsamen Förderinitiative von AKM, JAM MUSIC LAB Privatuniversität Wien und dem Österreichischen Veranstalterverband statt. In Gutenbrunn im Waldviertel kommen dabei Musikschaffende aus den Bereichen Filmmusik, Games Musik und Singer-Songwriting mit international tätigen Mentor:innen zusammen.

Ein Ort der Begegnung, Inspiration und Möglichkeiten

Das fünftägige Intensivprogramm richtet sich an aufstrebende und erfahrene Musikschaffende mit Interesse an Songwriting, Musikproduktion, Film Scoring oder Games Musik – unabhängig von Alter, Ausbildungsstand oder beruflichem Hintergrund. Im Juster (eh. Bühnenwirtshaus Juster) in Gutenbrunn verbindet Music in The Woods praxisorientierte Workshops, individuelle Projektarbeit und persönlichen Austausch mit international renommierten Expert:innen der Medienmusikszene.

Lernen von den Besten: international renommierte Dozent:innen

Oliver Schmellenkamp (Produzent im Bereich Film und Games Musik, Leiter der Medienmusikabteilung JAM MUSIC LAB Privatuniversität)

Michael Klimas (Söhne Mannheims, Produzent, Dozent JAM MUSIC LAB Privatuniversität)

Harald Kloser (Komponist, Drehbuchautor, Filmproduzent)

Bernhard Melbye Voss (Komponist, Dirigent, Pianist)

SLOMO (Songwriter, Künstler)

Lawrence Shragge (Emmy-nominierter Komponist)

Martin Brem (ehemals Head of Global Music Services Red Bull)

Jeff Levenson (Grammy-recognized Producer, Manager, Dozent und Journalist im Bereich Jazz und Pop)

Monika Ballwein (Sängerin, Vocal Coach für internationale Medienprojekte, Mentorin)

Music in The Woods wirkt nachhaltig

Gernot Graninger, AKM-Generaldirektor, betont: „Die Qualität und das musikalische Niveau bei den Präsentationen der Workshop-Ergebnisse haben mich tief beeindruckt. Es ist großartig zu sehen, wie viel Kreativität und Professionalität in diesen jungen Talenten steckt. Diese gemeinsame Förderinitiative ermöglicht Musikschaffenden einen praxisnahen Einstieg in die Welt der Medienmusik – ein Bereich, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist und für Kreative weiter an Bedeutung gewinnen wird.“

Im Rahmen des Programms erhalten 30 ausgewählte Musikschaffende die Möglichkeit, ihre künstlerische und berufliche Entwicklung im Bereich Medienmusik gezielt voranzubringen. Wie nachhaltig Music in The Woods wirkt, zeigt sich bereits an den Karrieren ehemaliger Teilnehmer:innen:

Tamara Flores macht international auf sich aufmerksam und wird Österreich beim Reeperbahn Festival in Hamburg vertreten, Ava Fina ist beim Waves Festival 2026 zu hören. Stefan Sobanov komponierte Musik für TV wie Tatort Borowski sowie für Videogames, Thomas Genser ist als Produzent vielfach gefragt. Auch Dex Zanger, zuletzt beim Popfest präsent und Stella Maria, eine der jüngsten Teilnehmer:innen und heuer bereits am Donauinselfest zu hören, zeigen die Bandbreite und Qualität des Formats. Zu den Alumni zählen außerdem das Wiener Duo Abor &Tynna, das Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten hat, sowie CHOVO (Julia Chovookkaran), Gewinnerin des Protestsongcontest 2025.

Aus dem Programm entstehen zudem regelmäßig neue Kollaborationen zwischen Teilnehmer:innen, Lehrenden und Projektpartnern wie Red Bull. So wirkt Music in The Woods über die Programmtage hinaus – als Impulsgeber für neue Projekte, Vernetzung und künstlerische Entwicklung.

Marcus Ratka, Rektor der JAM MUSIC LAB Privatuniversität, unterstreicht die Bedeutung von Music in The Woods für die österreichische Musiklandschaft: „Music in The Woods“ hat seit der ersten Ausrichtung 2024 das enorme Potenzial junger Musikschaffender in Österreich im Bereich Medienmusik eindrucksvoll bestätigt. Mit der nunmehr dritten Auflage dieser Förderinitiative verbinden wir künstlerische Entwicklung, professionelle Musikproduktion und internationalen Austausch. Als Universität sehen wir es als unsere Aufgabe, junge Talente zu fördern und ihnen nachhaltige Perspektiven für ihre künstlerische und berufliche Zukunft zu eröffnen. Mit unseren Partnern der AKM, dem Österreichischen Veranstalterverband und Red Bull schaffen wir hier neue Wege, die den Musikproduktions-Standort Österreich stärken.“

Vom Waldviertel nach Hollywood

Über das Intensivprogramm hinaus bietet Music in The Woods erneut mit der Hollywood Challenge die Chance auf eine Reise zu internationalen Größen der Musikbranche. 2026 führt sie wieder nach Los Angeles. In den vergangenen Jahren standen unter anderem Besuche im Studio von Hans Zimmer, Begegnungen mit Hollywood-Komponisten wie Harry Gregson-Williams und Lawrence Shragge sowie Stationen in London bei Abbey Road Studios, AIR Studios und dem Komponisten Walter Mair auf dem Programm.

Die Bewerbung: schnell und unkompliziert

Bewerbungen sind noch bis 16. August 2026 per E-Mail an [email protected] möglich. Bewerben können sich österreichische Staatsbürger:innen sowie Personen mit Wohnsitz in Österreich mit folgenden Unterlagen:

Abstract über den eigenen musikalischen Hintergrund, Ziele und Vorstellungen für Music in The Woods

Hörbeispiel mit einer eigenen Produktion / einem eigenen Song (als MP3 oder WAV)

Optional: ein Video zur eigenen Musik (Musikvideo, vertontes Videomaterial etc.)

Teilnehmer:innen aus dem Vorjahr dürfen erneut einreichen.

Die Auswahl der 30 Stipendiat:innen erfolgt durch eine Fachjury. Jede:r Teilnehmer:in erhält Vollverpflegung und Nächtigung vor Ort für die Dauer des Programms, einen Bustransfer von Wien nach Gutenbrunn und zurück sowie freien Zugang zu allen Workshops.