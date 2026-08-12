Grüne Wien/Prack: „Weiterhin massiver Sanierungsrückstau bei Wiens Gemeindebauten“

Wien (OTS) -

„Wien war immer dafür bekannt, leistbaren Wohnraum zu ermöglichen. Diese Gewissheit ist verlorengegangen. Die Stadtregierung verspielt das Erbe des Roten Wiens. Wiener Wohnen verzeichnet einen massiven Sanierungsrückstand, der Einsatz von erneuerbaren Energien steckt noch immer in den Kinderschuhen. Wir brauchen günstige und grüne Energie für die Mieter:innen im Gemeindebau“, so Georg Prack, Klubobmann und Wohnsprecher der Wiener Grünen, zur heute angekündigten Sanierung von 16.000 Wohnungen, die über die nächsten Jahre andauern wird.

Bei den Grünen verweist man auf den kritischen Rechnungshofbericht aus 2021. Seitdem sei viel zu wenig passiert: „Um den Sanierungsrückstau aufzuholen, müssten bis 2040 mehr als 10.000 Wohnungen pro Jahr saniert werden, aktuell ist es aufs Jahr gerechnet nicht einmal die Hälfte“, so Prack. „Das Schneckentempo der Stadtregierung reicht bei weitem nicht aus, die Mieter:innen im Gemeindebau werden mit den immer weiter steigenden Energiekosten allein gelassen und bleiben der Hitze schutzlos ausgeliefert“, kritisiert Prack.

Katastrophal ist die Bilanz der Stadtregierung auch bei der Energiewende im Gemeindebau: „In 1670 Wohnhausanlagen gab es laut einer Anfragebeantwortung aus 2026 nur 17 Photovoltaikanlagen, 4 Solarthermieanlagen und 5 Wärmepumpen. Während einige gemeinnützige Wohnbauträger ihre Mieter:innen bereits mehrheitlich mit günstiger, grüner Energie versorgen, ist die Stadtregierung im Gemeindebau über Symbolprojekte nicht hinausgekommen. Wiener Wohnen muss vom Schlusslicht zum Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energie werden“, fordern Prack abschließend.