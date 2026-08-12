Drag trifft Dirndl: QUEER MOMENTS bringt Musicalstars und Vielfalt auf den Neustifter Kirtag

Wien (OTS) -

Mit Musicalstar Gernot Kranner, Drag Artists Candy Licious, Eric BigClit und The Unfabulous Clitterella, Schlagerstar Johann Rosenhammer sowie zahlreichen weiteren Künstlern wird Neustift am Walde am 23. August zur Bühne für gelebte Vielfalt – und zum sichtbaren Zeichen dafür, dass gesellschaftliche Toleranz und Wiener Tradition hervorragend zusammenpassen.

Dirndl, Wein, Wiener Tradition – und mittendrin Drag, Regenbogen, Musical und jede Menge Lebensfreude: Wenn am Sonntag, dem 23. August 2026, wieder tausende Besucher:innen zum Neustifter Kirtag strömen, ist auch QUEER MOMENTS bereits zum dritten Mal mit dabei. Die von Ortrun Gauper gegründete Initiative lädt ab 10.00 Uhr zu einem bunten Programm vor dem Weingut Fuhrgassl-Huber und zeigt damit: Tradition und Vielfalt sind kein Widerspruch – ganz im Gegenteil.

„ Der Neustifter Kirtag steht für Lebensfreude, Begegnung und ein Stück Wiener Identität. Genau deshalb ist er für QUEER MOMENTS der richtige Ort. Wir wollen Vielfalt nicht in geschlossenen Räumen feiern, sondern dort, wo Menschen zusammenkommen. Wenn beim Kirtag Menschen unterschiedlichster Generationen, Lebensentwürfe und Hintergründe miteinander lachen, zuhören, tanzen und feiern, dann wird aus einem Schlagwort gelebtes Miteinander “, sagt Ortrun Gauper, Gründerin von QUEER MOMENTS.

Von den Bremer Stadtmusikanten bis zum queeren Frühschoppen

Das Programm setzt bewusst auf einen Mix aus Unterhaltung, Kultur und Begegnung für unterschiedliche Generationen. Durch das Programm führt der für seinen besonderen Schmäh bekannte Drag-Künstler King Eric BigClit. Den Auftakt des Programms macht um 10.00 Uhr Musicalstar Gernot Kranner mit „Die Bremer Stadtmusikanten“. Der bekannte Musicaldarsteller bringt damit einen Klassiker für Kinder und Familien auf die Kirtagsbühne. Unterstützt wird er dabei von Drag Queen „The Unfabulous Clitterella „mit Lipsynchronizing“.

Um 10.30 Uhr gehört die Bühne Drag Queen Candy Licious. Mit der Lesung aus „Benny – Das Eichhorn“ und einem Stand mit Kinderbüchern verbindet QUEER MOMENTS Unterhaltung mit einer Botschaft, die gerade für die jüngste Generation wichtig ist: Menschen dürfen unterschiedlich sein – und Respekt und Offenheit beginnen schon im Kindesalter.

Ab 11.00 Uhr wird es musikalisch: Schlagerstar Johann Rosenhammer lädt zum queeren Frühschoppen. Gemeinsam mit Drag Queen Candy Licious und einem QUEER MOMENTS Frizzante wird auf Vielfalt, Lebensfreude und ein respektvolles Miteinander angestoßen.

Von 10.00 bis 13.00 Uhr sorgt Maskenbildnerin Lynda Pearce für Farbe: In ihrer Schmink-Ecke können sich kleine und große Besucher:innen verwandeln lassen. Regenbogenschmuck und Accessoires ergänzen das öffentliche Straßenprogramm. Durch den Vormittag führt Drag King Eric BigClit.

Ortrun Gauper: „ Besonders freuen wir uns, dass Elke Hanel-Torsch, Staatssekretärin für Wohnen und Frauen, sowie der Bildungspolitische Sprecher der SPÖ im Österreichischen Parlament, NR Heinrich Himmer, ihr Kommen fix zugesagt haben. “

Dancing Stars, Musical und Rainbow-Beats

Im Anschluss wird in der Hauer-Kuchl des Weinguts Fuhrgassl-Huber im Rahmen einer geschlossenen Geburtstagsgesellschaft weitergefeiert. Auch hier steht ein außergewöhnliches Künstlerprogramm im Mittelpunkt. Für Akrobatik und spektakulären Rock’n’Roll sorgt die New Rock Generation aus Weiz mit Leon Kern-Petek und Oliver Kern-Petek und ihrem Akrobatik-Rock’n-Roll-Team. Die beiden wurden einem breiten Publikum als erste gleichgeschlechtliche Faschingsprinzen in Weiz bekannt. Für den musikalischen Rahmen sorgt DJane CounTessa mit ihren Rainbow-Beats.

Einer der Höhepunkte des Nachmittags folgt um 15.30 Uhr: Bei einer Musical-Zeitreise stehen Michaela Scheider-Khom, Richard Peter und Benedikt Peters gemeinsam auf der Bühne, begleitet von Pianistin Birgit Zach.

Feiern und gleichzeitig etwas weitergeben

Der QUEER MOMENTS Tag unterstützt heuer erstmals auch ein soziales Projekt. „ Ich habe in den vergangenen Jahren erlebt, wie viele wunderbare Menschen QUEER MOMENTS begleiten und unterstützen. Diesen Tag möchte ich deshalb nicht nur nutzen, um Danke zu sagen, sondern auch, um etwas weiterzugeben. Wenn aus einem gemeinsamen Fest konkrete Hilfe für andere entsteht, bekommt dieser Tag für mich eine ganz besondere Bedeutung. “

Damit verbindet der QUEER MOMENTS Tag drei Botschaften: Vielfalt sichtbar machen, Menschen zusammenbringen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. „ QUEER MOMENTS soll keine Parallelwelt erschaffen “, betont Gauper. „ Wir wollen mitten in der Gesellschaft sein. Beim Heurigen, beim Kirtag, im Grätzl – überall dort, wo Menschen einander begegnen. Denn Vielfalt gehört genauso zu Wien wie der Neustifter Kirtag. “

QUEER MOMENTS – Queerer Frühschoppen beim Neustifter Kirtag 2026

Sonntag, 23. August 2026, ab 10.00 Uhr

Stand Tatarie Marie vor dem Weingut Fuhrgassl-Huber

Neustift am Walde 68, 1190 Wien

Öffentliches Programm:

10:00 Uhr – „Die Bremer Stadtmusikanten“ mit Gernot Kranner, begleitet von Drag Queen „The Unfabulous Clitterella“

10:30 Uhr – Lesung mit Candy Licious: „Benny – Das Eichhorn“

11:00 Uhr – Queerer Frühschoppen mit Johann Rosenhammer

10:00–13:00 Uhr – Schminken mit Lynda Pearce

Moderation: Drag King Eric BigClit

Der öffentliche QUEER MOMENTS Frühschoppen ist für Besucher:innen des Neustifter Kirtags frei zugänglich.

QUEER MOMENTS – Queerer Frühschoppen beim Neustifter Kirtag 2026

Mit Musicalstar Gernot Kranner, Drag Artists Candy Licious, Eric BigClit und The Unfabulous Clitterella, Schlagerstar Johann Rosenhammer sowie zahlreichen weiteren Künstlern wird Neustift am Walde am 23. August zur Bühne für gelebte Vielfalt – und zum sichtbaren Zeichen dafür, dass gesellschaftliche Toleranz und Wiener Tradition hervorragend zusammenpassen.

Datum: 23.08.2026, 10:00 Uhr - 23.08.2026, 14:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Stand Tatarie Marie vor dem Weingut Fuhrgassl-Huber

Neustift am Walde 68

1190 Wien

Österreich