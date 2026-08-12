  • 12.08.2026, 13:47:02
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Grüne/Kaineder zu Bodenschutz: Hitzesommer zeigt uns, dass es Obergrenze von 2,5 Hektar pro Tag braucht

Kaineder stimmt VCÖ zu und fordert von SPÖ und ÖVP, dass sie das Land nicht weiter zubetonieren

Wien (OTS) - 

“Der heurige Sommer zeigt einmal mehr: Es braucht endlich einen echten Bodenschutz in Österreich. Wir fordern weiterhin vehement eine verbindliche Obergrenze beim Bodenverbrauch von 2,5 Hektar pro Tag. Vor allem beim Straßenbau ist Österreich immer noch Ausbau-Weltmeister. Jeden Tag kommt 1 großes Fußballfeld für den Straßenbau hinzu. Das ist eindeutig zu viel. Doch die Regierung verschlimmert das Ganze noch und verbetoniert Milliarden in Straßenbauprojekte aus dem letzten Jahrtausend – wie etwa beim Lobautunnel“, sagt Stefan Kaineder, stellvertretender Bundessprecher der Grünen und Landessprecher der Grünen Oberösterreich.

„Ich stimme hier dem VCÖ absolut zu: Es braucht rasches politisches Handeln. Wir müssen unsere Böden schützen und nicht weiter das ganze Land versiegeln. Denn es geht um die Äcker, auf denen unser Essen wächst, um die Bäume, die uns in extremer Hitze Schatten spenden und um gesunden Boden, der Starkregen aufnimmt und uns so vor Naturkatastrophen schützt. ÖVP und SPÖ sind gefordert, endlich die Blockade der Bundesländer und des Gemeindebundes beim verbindlichen, ehrlichen Bodenschutzziel zu lösen“, hält Kaineder fest.

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