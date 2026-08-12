Erfolgreiche Zwischenbilanz für „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“

St. Pölten (OTS) -

Von Ende Juni bis Anfang September werden Niederösterreich Weingüter und Weingärten im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ zur Bühne für exklusive Kulturveranstaltungen: 29 Events standen bzw. stehen in der 7. Saison der Veranstaltungsreihe am Programm.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt: „Kultur, Kulinarik, Wein – eine gelungene Kombination, die das niederösterreichische Lebensgefühl perfekt widerspiegelt. Die Veranstaltungsreihe ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘ repräsentiert die lebendige Kulturlandschaft, regionstypische Weine und Kulinarik und das im unvergleichlichen Ambiente stimmungsvoller Weingüter und Winzerhöfe. Bisher wurden an den Sommerabenden über tausend Gäste begrüßt, der Großteil der Veranstaltungen war ausverkauft, das Feedback ist toll – das Konzept stimmt und spricht für sich.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung betont: „Der Sommer in Niederösterreich ist immer eine Reise wert – vor allem wenn bei ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘ wieder authentische Weingüter auf erstklassige Kulturacts treffen. So entstehen unvergessliche Sommerabende, die mittlerweile auch viele Stammkundinnen und -kunden begeistern, und viele von ihnen dehnen ihren Kulturabend auch gerne zu einem Kurzurlaub aus – sei es mit Radfahren, Wandern oder kulinarischen Entdeckungsreisen.“

Martin Grüneis, stellvertretender Leiter der Abteilung Kunst und Kultur im Land Niederösterreich, sagt: „Jazzmusik, zeitgenössische Volksmusik, Lyrik, Blues und Pop – so facettenreich ist das Programm bei ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘. Diese ganz unterschiedlichen, immer charaktervollen Veranstaltungen mit Kultur, Kulinarik und Wein sind zu einem festen Highlight im Kultursommer Niederösterreich geworden.“

Reinhard Zöchmann, Präsident Weinbauverband Niederösterreich meint: „Genauso vielfältig wie das Programm ist auch die Welt der Weine, die es in Niederösterreich zu entdecken gibt. Die Veranstaltungen finden in allen acht Weinbaugebieten Niederösterreichs statt und repräsentieren damit auch die vielen Facetten und Besonderheiten der niederösterreichischen Weine.“

Das Kuratorenteam Tini Trampler und Stephan Sperlich zieht ebenfalls zufrieden Zwischenbilanz: „Das Engagement der Winzerinnen und Winzer ist ebenso beeindruckend wie die Kreativität und das Können der Künstlerinnen und Künstler! Weder die große Hitze noch unerwartete Regengüsse konnten den Kulturabenden etwas anhaben, das Publikum ist begeistert und es ist eine Freude, hier zu arbeiten. Wir freuen uns auf die weiteren Veranstaltungen.“

20 von 29 Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, der Großteil davon war ausverkauft. Biologische Fingerfood-Happen wurden genauso gereicht wie Feuerflecken oder typische Heurigengerichte, servierte wurden immer typische Weine aus der Region. Das Wetter spielte meistens mit - wenn nicht, wurde erfolgreich improvisiert – und das Publikum war begeistert.

Eröffnet wurde die heurige Veranstaltungsreihe am 26. Juni von „Federspiel“ im Landgut Schöne Erde (Rossatz), weitere Highlights folgten mit Soni Klein im Weingut Stefan Hagmann (Hof zu Priel), Wiener Blond im Weingut Jungmayr (Ebersbrunn), Sarah Bernhardt Duo in der Alten Schmiede Schönberg, dem Gewürztraminer Sextett im Winzerhof Altmann (Trasdorf) oder Vorstadtkollektiv in der Kellergasse Feuersbrunn mit Winzerhaus Köckeis und Weinbau Sailer und vielen anderen.

Bis Anfang September sind noch neun weitere Veranstaltungen geplant: Bereits morgen Donnerstag, am 13. August, gastiert Lukas Lauermann in der Domäne Roland Chan, wo Weinproben aus den steilen Terrassenanlagen verkostet werden und in der Wehrkirche St. Michael ungewöhnliche Klänge mit Cello und Elektronik ertönen.

Weiter geht es mit „Stubenfliege” bei Winzer Krems am 14. und The Lettners im Weingut Burger am 17. August in Kalladorf, wo die musikalischen Brüder „dirty root“-Sound zwischen Country, Blues und Rock’n Roll erzeugen. Verkostet werden vier Weine und kreatives Fingerfood.

Am 21. August präsentiert Pippa im Weingut Kolkmann (Fels am Wagram) Indie-Pop und poetische Texte, die von Freiheit, Sehnsucht und Aufbruch handeln.

Die Gravögl setzen am 24. im Winzerhof Erber (Oberwölbling) fort, Black Market Tune feat. Geza Frank im Weingut Dürnberg am 25. August in Falkenstein, das Trio Hatz-Fränzel-Winkler im Weingut Leth am 27. August (Fels am Wagram) und Trio Lepschi am 28. August im Weingut Oppelmayer (Göttlesbrunn).

Am 4. September beschließen dann Tini Trampler & Playbackdolls mit Stadt-Chansons zwischen Jazz, Pop und Blues in Dobermannsdorf die heurige Saison von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“.

Alle Informationen online: www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen