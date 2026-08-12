  • 12.08.2026, 13:33:32
  • /
  • OTS0066

Öffentlicher Rückruf: Schlüsselanhänger "Hase mit Kleid"

Öffentlicher Rückruf: Schlüsselanhänger "Hase mit Kleid"
Wien (OTS) - 

Betroffenes Produkt: Schlüsselanhänger "Hase mit Kleid"

Chargennummer: YS536

Verkaufszeitraum: von Jänner 2026 bis August 2026

Hersteller / Importeur / Vertreiber: UOUOROSE GmbH

Grund für den Rückruf:

Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sich Kleinteile vom Produkt lösen können und dadurch Erstickungsgefahr besteht.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.

Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Kontakt für Rückfragen:

UOUOROSE GmbH

Tel: +43 1 2710016 E-Mail: [email protected]

Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.

Rückfragen & Kontakt

UOUOROSE GmbH
Telefon: +43 1 2710016
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Öffentlicher Rückruf: Schlüsselanhänger "Hase mit Kleid" [Bild, 97.88KB]

UOUOROSE

Rückfragen & Kontakt

UOUOROSE GmbH
Telefon: +43 1 2710016
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright