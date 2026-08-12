Grüner Veltliner 2.0 – pilzwiderstandsfähige Weine

St. Pölten (OTS) -

Die sogenannten PIWIs, die pilzwiderstandsfähigen Weine, sind eine große Zukunftshoffnung der Winzer. Wie diese pilzwiderstandsfähigen Weinsorten erforscht und gezüchtet werden und was die Winzer davon halten, zeigt „Land und Leute“ in einer Reportage aus Niederösterreich. Reblaus, Rebzikade, Pilze und Bakterien – im Laufe der jahrtausendelangen Geschichte des Weinbaus hat es für Winzerinnen und Winzer immer wieder neue Herausforderungen gegeben. Frühere Generationen haben auf Chemie gesetzt. Heute ist es die Forschung, in die Weinbaubetriebe ihre Hoffnungen legen. An Niederösterreichs Höherer Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg arbeiten Wissenschafterinnen und Wissenschafter mit Schülern auf modernstem internationalem Niveau an Kreuzungszüchtungen, um Weinreben widerstandsfähig zu machen. Bei Klosterneuburger Weingütern, die verschiedene PIWI-Sorten zu Qualitätsweinen ausbauen, erfahren wir, wie sie damit zurechtkommen und ob sich die PIWIs von den klassischen Weinsorten unterscheiden.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 22. August:

Ein Sommer wie damals

Waldbaden oder Mithelfen bei der Weinlese: Familie Neuberger will auf ihrem Biohof in Pöttelsdorf im Burgenland Menschen das Leben am Bauernhof nahebringen. Die Urlaubsgäste sollen dabei auch den Wert von Natur spüren.

Kunst im Garten

Für die Serie „Sommergärten“ besucht das „Land und Leute“-Team einen privaten Schaugarten in Niederneukirchen in Oberösterreich. Familie Lengauer kombiniert dort eine große Pflanzenvielfalt mit selbst gemachter Keramik.

Architektur-Preis für Hühnerstall

Ein Hühnerstall als architektonisches Vorzeigeprojekt: Das ist der Legehennenstall der Familie Winkler beim Millstätter See in Kärnten. Der Stall hat den international vergebenen Landbaukultur-Preis gewonnen, der vorbildliche Bauten auf landwirtschaftlichen Betrieben auszeichnet.

Unterwegs im Sölktal

Im Sölktal erwandern wir die drei Kaltenbachseen, besuchen das denkmalgeschützte Mesnerhaus im Naturpark und lüften das Geheimnis rund um die traditionellen Steirerkrapfen. Ein Zeitzeuge erzählt von der beschwerlichen Neuerrichtung der Sölkpassstraße in den 1950ern.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer