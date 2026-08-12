MSD-Generationentag: Gesundheitsvorsorge verbindet Generationen

Wien (OTS) -

Mit dem ersten MSD-Generationentag setzte MSD Österreich ein sichtbares Zeichen für betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention. Mitarbeiter:innen sowie deren Familien und Bekannte nutzten die Gelegenheit, am MSD-Standort Wien kostenlos Gesundheitschecks in Anspruch zu nehmen und sich über Vorsorge, klinische Forschung und gesundes Altern zu informieren.

Gemeinsam Gesundheit fördern

Am 11. Juni stand der MSD-Standort im Wiener ICON Tower im Zeichen generationenübergreifender Gesundheitsvorsorge. Fast 100 Familienangehörige, Bekannte und Begleitpersonen von MSD-Mitarbeitenden kamen beim ersten MSD-Generationentag zusammen, um gemeinsam ein vielfältiges Angebot rund um Prävention, Gesundheitsförderung und medizinische Information in Anspruch zu nehmen. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein für Prävention und Vorsorgeuntersuchungen zu stärken und die Gesundheitskompetenz zu fördern.

Großes Interesse an Impfberatung, Hautscreening und Cholesterinmessung

Die Gesundheitsangebote wurden umfassend genutzt. Insgesamt führte Mavie Work bei 87 Personen Lungen- und Augenkontrollen durch und auch der Impfpass-Check von Allgemeinmedizinerin und Impfexpertin Dr. Dominique Moy-Wagner, war durchgehend stark nachgefragt.

Anknüpfend an den Melanom-Monat Mai konnten bei OA Dr. Nikolas Bounas-Pyrros 40 Personen ein Hautscreening durchführen lassen. „ Das Melanom-Screening im Rahmen des MSD-Generationentags hat erneut gezeigt, wie wichtig Vorsorgeangebote im beruflichen Umfeld sind. Besonders eindringlich war die Erkenntnis, dass sechs der von mir untersuchten Personen zuvor noch nie einen Hautarzt aufgesucht hatten. Solche Aktionen stärken das Bewusstsein für die Hautgesundheit und helfen potenziellen Risiken frühzeitig zu erkennen “, betont Bounas-Pyrros.

Auch die 36 verfügbaren Cholesterin-Screenings waren vollständig ausgelastet: „ Cholesterin verbindet über Generationen. Es ist wichtig, es zu messen, da es genetisch festgelegt ist “, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Präsident der Cholesterin Allianz – Österreichische Gesellschaft für Lipidologie.

„ Der Generationentag bei MSD hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, Gesundheitsvorsorge direkt dorthin zu bringen, wo Menschen einen großen Teil ihres Alltags verbringen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Angehörigen an den Cholesterin-Screenings, die wir gemeinsam mit der Cholesterin Allianz vor Ort angeboten haben. Als Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ist es uns ein großes Anliegen, gemeinsam mit starken Partnern wie der Cholesterin Allianz Bewusstsein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schaffen und Prävention möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen “, sagt Mag.a Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Impulse aus Forschung und Prävention

Ergänzt wurde das Programm durch zwei Fachvorträge. Silvia Wiesenhütter aus dem GCTO-Team (1) gab in ihrem Impuls Einblicke in die klinische Forschung, während sich Dr. Dominique Moy-Wagner dem Thema "Prävention & Longevity – GESUND ALT WERDEN" widmete: „ Präventionsmedizin und Longevity sind längst keine bloßen Trends mehr. Sie sind der Schlüssel für eine zukunftsfähige Arbeitswelt und eine echte Win-Win-Situation für Arbeitnehmende und Arbeitgeber. Ich freue mich sehr, dass MSD mit dem Generationentag den Raum für diesen wichtigen Dialog geöffnet hat und ich als Gastrednerin mit evidenzbasierten Informationen einen Beitrag dazu leisten durfte. “

Gesundheitsbewusstsein beginnt im Kindesalter

Mit dem Generationentag verfolgt MSD das Ziel, Gesundheitsförderung als gemeinsames Anliegen von Arbeitgeber:innen, Mitarbeiter:innen und ihren Angehörigen zu verankern. Bereits im Herbst wird das erfolgreiche Format mit dem zweiten MSD-Kindertag fortgesetzt. Dabei sollen Kinder auf spielerische Weise an Gesundheit, Prävention und Bewegung herangeführt und frühzeitig für einen gesundheitsbewussten Lebensstil sensibilisiert werden.



Über MSD

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!

MSD ist die Kurzform von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA und weltweit 72.000 Mitarbeiter:innen.

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(1): GCTO = Global Clinical Trial Operations (steuert die operativen Abläufe bei der Durchführung klinischer Studien für Biologika, Impfstoffe und niedermolekulare Wirkstoffe).

AT-NON-03622, erstellt August 2026