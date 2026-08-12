„EUROPA BRAUCHT UNS JUNGE & WIR JUNGE BRAUCHEN EUROPA“ - JVP ZUM INTERNATIONALEN TAG DER JUGEND

Wien (OTS) -

Anlässlich des internationalen Tages der Jugend macht die Junge Volkspartei (JVP) darauf aufmerksam, welche wichtige Rolle Europa für die junge Generation spielt. Seit Sommerbeginn ist die Junge Volkspartei mit JVP-Bundesobfrau und Europaministerin Claudia Bauer unter dem Motto „nEUROPA“ in ganz Österreich unterwegs, um Ideen für ein starkes, besseres und vor allem junges Europa zu sammeln. Im Zentrum steht die klare Botschaft: Stillstand ist der Feind des Fortschritts, Europa muss mutig weitergedacht werden. Mit einer Fotoaktion rückt die JVP zum Tag der Jugend sowohl bisherige Erfolge als auch zukunftsweisende Forderungen in den Fokus.

„Würde es die Europäische Union noch nicht geben, müsste man sie heute erfinden. Durch die unzähligen Gespräche mit Österreicherinnen und Österreichern in allen Bundesländern konnten wir bereits unzählige konkrete Ideen für ein neues, stärkeres und besseres Europa sammeln. Unsere Fotoaktion zum Tag der Jugend macht deutlich: Wir Junge sind treibende Kraft für Europa. Viele unserer früheren Anliegen sind heute gelebte EU-Realität. Genau diesen Schwung nehmen wir mit, um Europa Schritt für Schritt noch besser zu machen“, so JVP-Bundesobfrau und Europaministerin Claudia Bauer.

„Wir als JVP zeigen auf, dass die Europäische Union keine Selbstverständlichkeit ist. Man muss aktiv an ihr arbeiten und sie mutig weiterdenken. Stillstand ist der Feind des Fortschritts, das gilt ganz besonders für die EU. Wir Junge haben das Recht und die Pflicht, unsere eigene Zukunft mitzugestalten. Darum sammeln wir frische Ideen aus ganz Österreich, um genau hier anzusetzen. Wir reden nicht nur, sondern packen an“, betont JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl.

Zur Kampagne „nEUROPA“:

Die Junge Volkspartei forderte bereits 1984, zehn Jahre vor der Volksabstimmung und entgegen bestehenden Meinungen auch in der eigenen Partei, den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union.

Österreich profitiert massiv von der EU:

° 70% der österreichischen Exporte gehen in den EU-Binnenmarkt. Seit dem Beitritt haben sich diese vervierfacht. Jeder 2. Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt am europäischen Markt. Für junge Menschen ist Europa heute ein Raum voller Möglichkeiten. Programme wie Erasmus machen Auslandserfahrung so einfach wie nie zuvor.

° 70% der österreichischen Exporte gehen in den EU-Binnenmarkt. Seit dem Beitritt haben sich diese vervierfacht. Die Junge Volkspartei möchte dieses Erfolgsprojekt weiterschreiben. Dazu werden über den Sommer in allen Bundesländern Ideen gesammelt. Die gesammelten Ideen fließen unmittelbar in die Arbeit der Jungen Volkspartei ein.

Unter allen eingereichten Vorschlägen für ein besseres Europa werden Preise verlost, unter anderem eine Reise nach Brüssel.

Alle Fotos stehen kostenlos zur Verfügung.

Unter diesem Link: https://we.tl/t-hhB5zoqqiGdUm041

Fotocredit: JVP