Stadtlandwirtschaft appelliert: Wien braucht rasch Wassermanagement-Plan

Wien (OTS) -

„Die Dürre des heurigen Jahres hat auch vor Wiens Stadtlandwirtschaft nicht Halt gemacht: Jüngste Zahlen von GeoSphere Austria und Hagelversicherung zeigen, dass im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt in den agrarischen Gebieten Wiens zwischen 55 und 75 Prozent weniger Regen gefallen ist. Wenn man weiß, dass 80 Prozent des Ertrags unmittelbar vom Wetter abhängen, wird die Dramatik klar: Wien braucht jetzt ganz dringend einen umfassenden Wassermanagement- und Wassersicherungsplan für die Stadtlandwirtschaft. Der Klimawandel wird auf jeden Fall zu häufiger vorkommenden Trockenperioden führen, bestätigt die Wissenschaft. Darauf müssen wir uns heute schon in einer gemeinsamen Strategie von Stadt Wien und Landwirtschaft optimal vorbereiten“ verlangte LK Wien-Präsident Norbert Walter.

„Die Versorgung Wiens mit regionalen Lebensmitteln hängt nämlich von einer gesicherten Wasserversorgung ab. Besonders der Wein-, Obst- und Gemüsebau benötigen ausreichend Planungssicherheit bei der Bewässerung. Doch das dafür benötigte Wasser darf nicht zum Konkurrenzthema werden. Unser Ziel ist ein intelligentes und partnerschaftliches Miteinander von Stadt und Landwirtschaft“ ergänzte Walter.

Wasser: Zukunftsfrage für Wiener Landwirtschaft

„Die Wiener Stadtlandwirtschaft setzt schon seit Jahren aktiv Schritte, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Unsere Betriebe steigen in vermehrtem Ausmaß auf biologischen Landbau um, reichern den Humusgehalt der Böden an, um mehr Wasser speichern zu können, optimieren die Fruchtfolgen und Sortenauswahl und verwenden die jeweils beste Technik für eine sparsame Wasserverwendung. Dennoch bringen solche Dürrejahre die Höfe schnell an ihre Grenzen, noch dazu, wenn gleichzeitig die Preise für Betriebsmittel die Produktionskosten erhöhen“, so der LK Wien-Präsident.

Forderungen der LK Wien

„Wir müssen nun gemeinsam mit der Stadt Wien einen umfassenden Wassermanagement- und Wassersicherungsplans für die Stadtlandwirtschaft entwickeln. Es geht um eine gemeinsame Wasserstrategie und um die Erarbeitung konkreter Projekte zwischen Stadt Wien und Landwirtschaft“, ergänzte LK Wien Kammerdirektor Robert Fitzthum.

„Die gemeinsame Strategie von Stadt und Kammer muss jedenfalls folgende Punkte behandeln: Den Ausbau der Wasserinfrastruktur und der Gemeinschaftsbewässerungsanlagen, den Einsatz moderner und smarter Wassermanagementsysteme, die Förderung effizienter Bewässerungstechnologien auf den Betrieben, die Sicherstellung ausreichender Stromversorgung bzw. Elektrifizierung von Feldbrunnen, die Vereinfachung von Bewilligungsverfahren für Feldbrunnen und die Prüfung von Erweiterungen bestehender Bewilligungen, wenn es beispielsweise um tiefere Bohrungen oder höhere Entnahmemengen geht. Schließlich gilt es auch die Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung und Wiederverwendung zu untersuchen“, so Fitzthum weiter.

Gemeinsam optimal vorbereiten

„Wem die Versorgungssicherheit einer Großstadt mit regionalen und frischen Lebensmitteln ein Anliegen ist, der muss eine sichere und stabile Wasserversorgung garantieren. Die Stadtlandwirtschaft ist bereit, ihren Beitrag dafür zu leisten. Das haben wir bisher schon oft beweisen. Doch das gesamte Paket in Richtung Wassermanagement und Wassersicherung ist nur in gemeinsamer Anstrengung von Stadt Wien und Stadtlandwirtschaft zu schaffen. Unser Appell richtet sich daher an die Stadtverantwortlichen, mit Gesprächen über einen umfassenden Wassermanagement- und Wassersicherungsplans den Startschuss für eine klimaangepasste Zukunftssicherung zu geben“, so Walter und Fitzthum unisono.