„Das große Musical Open Air“ in ORF III: Ein Sommerabend voller Broadway-Klänge aus Baden

Wien (OTS) -

Herausragende Stimmen, unvergessliche Melodien und emotionale Bühnenmomente! Unter dem klingenden Motto „Broadway in Baden“ präsentiert die Bühne Baden heuer erstmals am Vorplatz des Stadttheaters eine besondere Open-Air-Musicalgala in Starbesetzung. Maya Hakvoort, Ana Milva Gomes, Drew Sarich und Moritz Mausser, begleitet von Orchester, Chor und Tanzensemble der Bühne Baden unter der musikalischen Leitung von Michael Zehetner, geben die größten Hits aus der Welt des Musicals zum Besten. ORF III zeigt dieses außergewöhnliche Ereignis unter dem Titel „Das große Musical Open Air“ am Sonntag, dem 16. August 2026, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr. Moderator Peter Fässlacher führt durch den Abend und begleitet das Konzerterlebnis mit Interviews und spannenden Hintergrundinformationen.

Das abwechslungsreiche Programm bringt einige der international erfolgreichsten Produktionen auf die Bühne: Von den schwungvollen Hits aus „MAMMA MIA!“ über die magische Welt von „Der König der Löwen“ bis hin zu den kraftvollen Melodien aus „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“ u. v. m. führt die musikalische Reise durch die schönsten Momente aus mehreren Jahrzehnten Musicalgeschichte. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Stadttheaters Baden verschmelzen kraftvolle Stimmen, mitreißende Choreografien und der facettenreiche Klang des Orchesters zu einem einzigartigen Konzerterlebnis unter freiem Himmel.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.