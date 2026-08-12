- 12.08.2026, 10:49:02
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AK Pressekonferenz am 18. August: Österreichweiter Nachhilfebarometer 2026 – Eltern zahlen für Lücken im Schulsystem
Private Nachhilfe gehört für viele Familien längst zum Schulalltag. Eltern investieren Geld und Zeit, damit ihre Kinder jene Unterstützung erhalten, die in der Schule vielfach fehlt. Der aktuelle AK Nachhilfebarometer 2026 zeigt das Ausmaß dieser Belastung und macht deutlich: Bildungserfolg darf nicht vom Einkommen oder den zeitlichen Ressourcen der Eltern abhängen.
Die Arbeiterkammer präsentiert die Ergebnisse des österreichweiten Nachhilfebarometers 2026 und zeigt auf, wie stark Familien durch private Nachhilfe belastet werden. Gleichzeitig stellt sie ihre Forderungen für ein Bildungssystem vor, das alle Kinder bestmöglich fördert – ohne dass Eltern die Lücken im Schulsystem mit privater Nachhilfe ausgleichen müssen.
Pressekonferenz mit
Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung, AK Wien
Elke Larcher, Bildungsexpertin, AK Wien
Dienstag, 18. August 2026, 10:00 Uhr
AK Medienraum, Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz im Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/nachhilfebarometer mitverfolgen.
Fragen richten Sie bitte per E-Mail an [email protected].
Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion auf der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.
AK Pressekonferenz: Österreichweiter Nachhilfebarometer 2026 – Eltern zahlen für Lücken im Schulsystem
Datum: 18.08.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: AK Medienraum, Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Österreich
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