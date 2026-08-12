ORF-„kulturMATINEE“ am 16. August: Neues Künstlerporträt „Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy“

Wien (OTS) -

Nach einem Ausflug in „Die geheimen Gärten von Lucca“ in der Toskana würdigt die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 16. August 2026, um 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, anlässlich der bei den Salzburger Festspielen vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien konzertant aufgeführten Oper „Der Prinz von Homburg“ (20. August, live, 19.30 Uhr, Ö1) mit einem neuen Künstlerporträt „Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy“ (10.00 Uhr), dessen Geburtstag sich am 1. Juli zum 100. Mal jährte. Mit aktuellen Berichten und Tipps beschließt „Die Kulturwoche“ (10.50 Uhr) den von Martin Traxl präsentierten ORF-Kulturvormittag.

„Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy“ (10.00 Uhr)

Hans Werner Henze war wohl Deutschlands politischster Komponist in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg: Er sympathisierte offen mit dem Kommunismus – zugleich war er der Inbegriff eines Dandys und Lebenskünstlers, dessen mondäne Villa in der Nähe von Rom zum künstlerischen Treffpunkt wurde. Umstritten war Henze auch als Komponist: Mit einer Tonsprache, die die Tonalität nicht fürchtete, und den gehaltvollen Stoffen seiner Opern und Oratorien stand er außerhalb der Dogmen der Nachkriegsavantgarde. Im Juli 2026 wäre Hans Werner Henze 100 Jahre alt geworden. Der Film von Holger Preuße und Philipp Quiring ist eine Hommage an den mutigen Künstler sowie Humanisten und zeigt dessen farbenfrohes Leben in all seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit.