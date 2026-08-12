WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im September 2026

Wien (OTS) -

Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im September laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.

1. Bezirk

05.09. Remasuri - Wiener Sinne

Die Wollzeile wird von 10 bis 17 Uhr zur Bühne für das Wiener Handwerk und Wiener KünstlerInnen sowie für feine Kulinarik, „Standln zum Strandln“, Kultur- und Kinderprogramm mit Wiener FeinSinn, LeichtSinn, SpielSinn und FrohSinn. Zudem gibt es Schätze aus der Wollzeile zu gewinnen.

11.09. Börseviertel Live

Beim Straßenfest „Börseviertel Live“ verwandelt sich die Wohnstraße am Rudolfsplatz von 15 bis 19 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die das Börseviertel neu entdecken möchten. Betriebe öffnen ihre Türen, bringen ihre Angebote auf die Straße und präsentieren die unglaubliche Vielfalt, die das Viertel auszeichnet. Mit dabei sind Bene, Die Begründer, Dolce Pensiero, Hilton Plaza, Kindergarten Regenbogen, MG Sound, Nikkai, PPM Next, Satoria, Scandinavian Design House, Stopfer, Weinfink und der Börseviertelwein sowie die Wirtschaftskammer Wien, die Wiener Städtische Versicherung, die Polizei – Gemeinsam Sicher und das Grätzllabor Innere Stadt. Der Eintritt ist frei.

5. Bezirk

04.09. Flohmarkt am Margaretenplatz

SammlerInnen und SchnäppchenjägerInnen können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt der IG Kaufleute Wien-Margareten bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

7. Bezirk

12.09. Literaturmeile Zieglergasse

Zwischen 14 und 22 Uhr wird die Zieglergasse zur Literaturmeile. Mehr als 50 AutorInnen, MusikerInnen und KünstlerInnen sorgen an über zehn Spielorten für einen Tag voller Literatur, Musik und Begegnungen. Für Familien gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm mit Mitmach-Lesungen und Workshops. Den Auftakt auf der Hauptbühne macht Jazzmusiker Carlos Emilio. Zu den Höhepunkten des Tages zählen Lesungen von Laura Freudenthaler, Milena Michiko Flašar, Verena Stauffer, Ellen Dunne, Sandra Gugić und Hubert Weinheimer. Den krönenden Abschluss bereitet Fuzzman mit einem Konzert. Der Eintritt ist frei.

25.-26.09. Flaniermarkt Neubaugasse

An zwei Tagen laden Flohmarkt, Design, Kulinarik und Live-Kulturprogramm von 8:30 bis 19 Uhr zum Flanieren und Entdecken ein. Das Motto lautet „Die Neubaugasse bewegt" – mit Musik-Inseln und Live-Acts an verschiedenen Standorten, einer Tanzinsel mit Workshops von historischen Tänzen bis Salsa, einer Kinderinsel in der Richtergasse mit Mitmach-Lesekonzerten und Straßenkunst sowie Open Piano und Live-Sketches der Urban Sketchers Vienna. Der Eintritt ist frei.

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im September: 04.09. + 11.09. + 18.09. + 25.09.

9. Bezirk

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im September: 03.09. + 10.09. + 17.09. + 24.09.

13. Bezirk

12.09. Hietzinger Bezirksfest

Von 10 bis 20 Uhr lädt das Einkaufsgrätzl Alt-Hietzing zum alljährlichen Bezirksfest mit Livemusik, kostenlosen Aktionen für Kinder, Kinderflohmarkt sowie Angeboten der lokalen Geschäftsleute mit einer großen Auswahl an Design und Kunsthandwerk.

16. Bezirk

18.09. Yppinger Genussvibes

Die Unternehmen der Südzeile am Yppenplatz laden ab 18 Uhr bei guter Musik, gutem Essen und guter Stimmung zum Genießen und Verweilen ein. Für Unterhaltung sorgen Tropical Thunder, Pfarrkaffee, Svoboda, Vitamin b6, Gustavo, Kai+Ely. Bei einer Tombola gibt es außerdem Preise aus dem Brunnenviertel zu gewinnen.

25.09. Brunnenviertler Spaziergang

Beim geführten Spaziergang der IG Brunnenviertel stehen Anekdoten, historische Hintergründe und Einblicke in lokale Unternehmen im Mittelpunkt – von traditionsreichen Familienbetrieben bis hin zu jungen, kreativen Konzepten. Der zweistündige Spaziergang ist kostenlos. Treffpunkt ist um 16 Uhr im Fotostudio in der Neulerchenfelder Straße 52 - nur nach Voranmeldung unter [email protected].

18. Bezirk

18.09. Währinger Straßenfest

Von 11 bis 19 Uhr wird auf der Währinger Straße zwischen Gürtel und Aumannplatz das Währinger Straßenfest gefeiert. Bis 20 Uhr sorgen Gastronomie und Live-Musik für einen schönen Ausklang bei der Festbühne am Kutschkermarkt.

19. Bezirk

12.09. Flohmarkt Obkirchergasse

Rund 400 Marktstände bieten beim 65. Flohmarkt in der Obkirchergasse von 7 bis 18 Uhr eine große Vielfalt an neuen und gebrauchten Gegenständen zu günstigen Preisen. Neben privaten Marktständen stellen auch die Kaufleute der Einkaufsstraße Obkirchergasse ihre Waren aus. Dazu gibt es jede Menge kulinarische Köstlichkeiten, Unterhaltung für die ganze Familie und einen eigenen Kinderflohmarkt.

21. Bezirk

04.–06.09. Jedleseer Großkirtag 2026

Der 154. Jedleseer Großkirtag findet drei Tage lang von 9 bis 22 Uhr statt. Ein Familienfest nach alter Tradition auf der Lorettowiese (Jedlesee, Anton-Bosch-Gasse), bei dem nach Herzenslust gelacht, getanzt und geschlemmt werden darf: Mit Standln, Ringelspiel, Glücksrad der Wirtschaft 21, Kinderparadies und Live-Musik. Der Eintritt ist frei.

Afterwork am Schlingermarkt

Jeden zweiten Donnerstag im August und September wird der Schlingermarkt in Floridsdorf zwischen 17 und 20 Uhr zum Afterwork-Treffpunkt im Grätzl mit Kulinarik der lokalen Marktstände und Musik von DJ Dorian Pearce. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen Betrieben am Schlingermarkt, dem Kulturverein Leiwand und der Bezirksvorstehung Floridsdorf. Eine Tischreservierung wird empfohlen.

23. Bezirk

Liesinger Markt

Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag von 8 bis 17 Uhr eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im September: 04.09. + 11.09. + 18.09. + 25.09.

Bauernmarkt in Mauer

Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im September: 04.09. + 11.09. + 18.09. + 25.09.

Und noch ein Tipp für August:

29.-30.08. Stammersdorfer Weintage

Am Samstag von 13 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 22 Uhr verwandelt sich die Stammersdorfer Straße in eine Festmeile mit regionalen Schmankerln, lokalen Weinen und Live-Programm für die ganze Familie. Highlight ist die traditionelle Oldtimer-Traktorparade am Samstag um 15 Uhr am Freiheitsplatz mit etwa 30 Oldtimer-Traktoren. Zudem findet am Sonntag um 13 Uhr erstmals eine Kinder-Traktorparade statt. 200 Kinder werden erwartet, die mit ihren Trettraktoren, Bobbycars und Dreirädern die Festmeile hinunterrollen können. Ab 12 Uhr können die Fahrzeuge bei der Pimp-Station kreativ geschmückt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt vorab unter volxfest.at.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos unter wienerleben.wko.at