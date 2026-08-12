  • 12.08.2026, 10:20:02
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Grüne Wien/Malle und Stadler: Neue Regelung für Ganztagesplätze im Kindergarten bleibt Stückwerk

Wien (OTS) - 

„Alle Kinder in Wien müssen von Geburt an die gleichen Chancen haben. Die Ankündigung von Emmerling geht in die richtige Richtung, ist aber noch immer keineswegs fair im Sinne der Chancengleichheit. Kinder von Eltern, die bei der Geburt des Kindes arbeitslos waren, haben mit der neuen Regelung weiterhin keinen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Wie kommen diese Kinder dazu, dass sie ausgeschlossen werden? Das darf nicht sein“, so Julia Malle und Felix Stadler, Bildungssprecher:innen der Wiener Grünen, zur Ankündigung Emmerlings bei den Ganztagesplätzen in den Kindergärten. Damit würde die veränderte Regelung Stückwerk bleiben.

Die Wiener Grünen haben die ungerechte Regelung, wonach Kinder ihren Anspruch auf einen Ganztagesplatz im Kindergarten verlieren, wenn ihre Eltern in Karenz gehen, monatelang mit allen Mitteln bekämpft – mit zahlreichen Anträgen und Anfragen an die Stadtregierung und Bildungsstadträtin Emmerling wurde der notwendige Druck aufgebaut, damit diese Regelung geändert wird. Die Ankündigung Emmerlings sei daher grundsätzlich begrüßenswert, heißt es von den Grünen. „Dass die Stadtregierung Kindern von Eltern, die bei der Geburt arbeitslos waren, weiterhin einen Anspruch auf einen Ganztagesplatz im Kindergarten verweigert, zeigt einmal mehr, dass SPÖ und Neos den Kindergarten weiterhin als Betreuungs- und nicht als Bildungseinrichtung behandeln“, so Malle und Stadler abschließend.

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